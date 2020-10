Nova knjiga o kraljevi družini: Princ Filip je imel pred poroko pomisleke

Avtorica Ingrid Seward o britanski kraljevi družini poroča že vse od 80. let, na to temo pa je napisala že več kot 20 knjig. Pred kratkim je javnosti predstavila knjigo z naslovom Prince Philip Revealed: A Man of His Century , kjer podrobnejše opisuje zgodbo princa Filipa . Ko je spoznal Elizabeto II., je bila še princesa, sam pa je bil pomorski častnik, ki je prestolonaslednico hitro očaral. Po zapisih v knjigi je Elizabeta takoj vedela, da je Filip tisti, s katerim bo preživela celo življenje.

Poročila sta se leta 1947, ko je bila Elizabeta stara 21, Filip pa 26 let. Kljub temu da je imel pomisleke glede poroke in svojega življenja, sta zakonca po obljubljeni zvestobi uživala v nekaj srečnih brezskrbnih letih, dokler ni leta 1952 umrl Elizabetin oče, kralj Jurij VI.V tistem trenutku se je Filip odpovedal svoji pomorski karieri in postal popolna podpora svoji soprogi, novi angleški kraljici. "Filipa so nenehno zbadali in ga izobčili," je o prvih nekaj letih življenja z britansko kraljevo družino zapisano v knjigi, povzete pa so besede njegovega prijatelja Mika Parkerja.

Elizabeta in Filip imata štiri otroke, Charlesa, Anne, Andrewa in Edwarda. Elizabetina sestrična Margaret Rhodes je pred smrtjo avtorici knjige v izjavi povedala, da je Filip čudovit človek, ki zna z majhnimi otroki, a se je od njih nekoliko oddaljil po tem, ko so odrasli.