Nova knjiga o Meghan, ki je s Harryjem znova tarča kritik britanskih medijev

Britanci so nori, ker so Meghan pripravili do tega, da sta s Harryjem zapustila kraljevo družino in Britanijo, trdi avtor novega življenjepisa o nekdanji ameriški igralki z naslovom "Meghan: nerazumljena". Zakonca sta sicer spet na udaru kritik britanskih medijev, tokrat zato, ker sta objavila fotografije z zasebnega obiska vojaškega pokopališča v Los Angelesu, na katerem sta se poklonila spominu vojakov, padlih v prvi svetovni vojni.