Nova knjiga razkriva, da se Melania v Belo hišo ni takoj preselila zaradi predporočne pogodbe

Prva dama ZDA Melania Trump je imela po navedbah novinarke Washington Posta tehten razlog, da se leta 2017 po inavguraciji ni nemudoma preselila v Belo hišo. S soprogom Donaldom Trumpom bi se naj namreč ravno takrat pogajala o spremembah v predporočni pogodbi.

Mary Jordan v svoji knjigi o prvi dami ZDA z naslovom 'Umetnost njenega posla: Nepovedana zgodba o Melanii Trump'navaja, da so bili mediji ravno v tistih časih polni bolečih novic oTrumpovihskokih čez plot, odmeval je tudi videoposnetek, v katerim Trump govori, da lahko ženske nekaznovano grabi za mednožje, saj mu je zaradi slave in bogastva to dovoljeno. Takrat pa so se pojavile tudi navedbe o razmerju s Playboyjevim modelom Karen McDougal. Zgodbe o pornografski zvezdnici Stormy Danielstakrat še niso prišle v javnost.

icon-expand Melania Trump se v Belo hišo ni preselila takoj po inavguraciji. Razlog bi naj bil v predporočni pogodbi. FOTO: Profimedia

Jordanova priznava, da je bilo dokončanje šolskega leta takrat 10-letnega sina Barrona tehten razlog, da se Melania Trump po moževi inavguracijini nemudoma preselila v Washington. Vendar naj bi zavlačevala tudi zato, da bi dosegla boljši sporazum o odpravnini, ki ji pripada v primeru ločitve, ker prva predporočna pogodba pred poroko leta 2005 do nje menda ni bila velikodušna. "Prva dama je potrebovala čas, da se ohladi in spremeni finančni dogovor s Trumpom," je v knjigi zapisala Jordanova in dodala, da je imela Melania še nekaj pogajalskih vzvodov. S Trumpom je poročena dlje časa kot njegovi nekdanji ženi Ivanain Marla, nanj pa naj bi imela tudi velik pomirjevalni učinek, zato jo je najmanj eden od Trumpovih otrok iz prejšnjih zakonov celo prosil, da pride čim prej v Belo hišo.

icon-expand Melania Trump se je v predporočni pogodbi dotaknila tudi usode sina Barrona. Ta ne bo izključen iz družinskega posla. FOTO: Profimedia

Opazovalci v Beli hiši naj bi sredi leta 2018 opazili, da se je njeno razpoloženje močno izboljšalo. Takrat naj bi se končala pogajanja o predporočni pogodbi. Z njimi naj bi dosegla, da Barrona ne bodo izključili iz družinskega posla. Hotela naj bi pisni dokaz, da bodo Barrona pri finančnih priložnostih in nasledstvu obravnavali enakopravno s Trumpovimi starejšimi otroki. Jordanova dodaja, da je Melania Barronu zagotovila državljanstvo Slovenije, kar mu omogoča, da dela za Trumpovo organizacijo tudi v Evropi.

Jordanova je za knjigo opravila več kot sto intervjujev, od nekdanjih sošolcev Melanie v Sloveniji, do newyorškega guvernerja Chrisa Christieja. Knjiga se od drugih vsebinsko razlikuje tudi po tem, da navaja dejstvo, da bi naj Melania bila veliko bolj podobna svojemu možu, kot velja v javnosti. Seveda ne po videzu, ampak ker naj bi bila podobno privržena ustvarjanju lastnega mita kot Trump. Jordanova pa v knjigi navaja tudi izpovedi treh fotografov, ki so delali z Melanio in trdijo, da so videli brazgotine plastičnih operacij, Melania pa zatrjuje, da se operacijam ni nikoli podvrgla. Avtorica knjige opozarja tudi na dejstvo, da Melania Trump ni nikoli zaključila študija arhitekture, čeprav je v svoji izjavi zatrdila, da ga je. Prav tako naj ne bi bilo veliko dokazov, da tekoče obvlada pet jezikov. Fotografi, ki so Italijani, Francozi in Nemci, so Jordanovi povedali, da nikoli ni uporabila več kot nekaj besed v njihovih jezikih. Jordanova sklepa, da Melania Trump tekoče govori le slovensko in angleško.

icon-expand Melania in Donald sta se spoznala v enem od lokalov med tednom mode. FOTO: Profimedia

Ustvarjanje mita naj bi se sicer okrepilo po srečanju s Trumpom, ki jo je po New Yorku predstavljal kot 'supermodel', kar takrat še ni držalo, Jordanova pa ni odkrila dokazov za potrditev prevladujoče zgodbe o njunem prvem srečanju. Spoznala naj bi se že pred srečanjem v klubu med tednom mode leta 1998, kamor je Trump prišel z bolj slavno manekenko, ampak se je zagledal v Melanio, ki mu ta ni hotela dati telefonske številke.

Stari prijatelji iz Slovenije so povedali, da se z njo po tem, ko se spoznala Trumpa, niso slišali več nikoli. Enako se je zgodilo z nekoč tesnim prijateljem iz New Yorka, pisateljica pa je o tem povedala: "Zagrabila je priložnost in vložila vso svojo energijo, šla naprej in nikoli pogledala nazaj."Jordanova navaja: "Oba s Trumpom sta borca, ki preživita in nad vsem drugim cenita lojalnost. Niti Melania niti Donald nimata veliko tesnih prijateljev," in dodaja, da se instinkt samotarstva prenaša tudi v njun zakon, kar pomeni, da imata ločene spalnice v Beli hiši ter tudi med potovanji.

icon-expand Melania bi naj že od začetka podpirala Donaldove politične ambicije. FOTO: Profimedia