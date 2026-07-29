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Tuja scena

Nova ljubezen Irine Shayk je 11 let mlajši NBA zvezdnik

New York, 29. 07. 2026 13.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Irina Shayk je ena od lepotic, ki je krasila naslovnico slavne revije.

Irina Shayk in Devin Booker sta nov zvezdniški parček na sceni slavnih. Ruska manekenka in NBA košarkar sta bila že večkrat opažena skupaj, nedavno pa so ju ujeli tudi na pijači v eni izmed kavarn v New Yorku. Zaljubljenca naj bi se spoznala prek skupnih prijateljev, videvala pa naj bi se že nekaj mesecev.

Na zvezdniškem nebu se že svetlika nov zaljubljeni parček. Po poročanju tujih medijev sta se zaljubila Irina Shayk in Devin Booker. Manekenka in košarkar sta bila v zadnjih tednih večkrat opažena skupaj, nedavno pa sta se družila v eni od kavarn v New Yorku, pri tem pa svoje naklonjenosti drug drugemu nista več skrivala.

Irina Shayk in Devin Booker sta nov zvezdniški parček.
Irina Shayk in Devin Booker sta nov zvezdniški parček.
FOTO: Profimedia

Sveža zaljubljenca naj bi se spoznala prek skupnih prijateljev, videvati pa sta se začela že pred meseci. Booker, ki trenutno v ligi NBA igra za Phoenix Suns, je od slavne Rusinje mlajši kar 11 let, a več kot očitno ju razlika v letih ne moti. Novic o svoji zvezi sicer še nista uradno potrdila.

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To je za 40-letnico prva resnejša zveza po razhodu z nekdanjim partnerjem Bradleyjem Cooperjem, s katerim ima devetletno hčerko Leo de Seine Shayk Cooper. Igralec in manekenka naj bi se v preteklih letih večkrat razšla in ponovno zbližala, zdaj pa je v življenju Irine očitno prostor za novega moškega. 29-letnik je bil med letoma 2020 in 2022 v zvezi z manekenko Kendall Jenner, s katero se je večkrat razšel in spet pobotal.

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