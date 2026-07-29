Nova ljubezen Irine Shayk je 11 let mlajši NBA zvezdnik

Na zvezdniškem nebu se že svetlika nov zaljubljeni parček. Po poročanju tujih medijev sta se zaljubila Irina Shayk in Devin Booker. Manekenka in košarkar sta bila v zadnjih tednih večkrat opažena skupaj, nedavno pa sta se družila v eni od kavarn v New Yorku, pri tem pa svoje naklonjenosti drug drugemu nista več skrivala.

Irina Shayk in Devin Booker sta nov zvezdniški parček. FOTO: Profimedia

Sveža zaljubljenca naj bi se spoznala prek skupnih prijateljev, videvati pa sta se začela že pred meseci. Booker, ki trenutno v ligi NBA igra za Phoenix Suns, je od slavne Rusinje mlajši kar 11 let, a več kot očitno ju razlika v letih ne moti. Novic o svoji zvezi sicer še nista uradno potrdila.