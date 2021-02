Nova ljubezen Kourtney Kardashian ni presenetila njenih družinskih članov

Po tem, ko sta Kourtney Kardashian in Travis Barker potrdila razmerje, tuji mediji poročajo, da nad njuno ljubeznijo ni presenečen nihče od bližnjih. Svojo vzajemno naklonjenost sta namreč kazala že dlje časa.

"Kourtney in Travis se družita že dlje časa, a kljub vsemu si želita vzeti dovolj časa in nočeta prehitevati. Nad njuno ljubeznijo pa ni bil nihče preveč presenečen," je povedal anonimni vir, ki je blizu Kourtney Kardashian in Travisu Barkerju,bobnarju priljubljene rock zasedbe Blink 182.

icon-expand Kourtney Kardashian in Travis Barker sta uradno potrdila zvezo. FOTO: Profimedia

"Oba imata veliki družini in sta predana svojim otrokom. Vsi se med seboj podpirajo. Njuna zveza je še vedno precej sveža, a sta oba navdušena nad tem, koliko skupnih interesov imata in kako dobro se razumeta."Travis naj bi se že nekaj časa zanimal za Kourtney in si želel, da bi se njun prijateljski odnos razvil v nekaj več. Zvezo sta potrdila na družbenih omrežjih s fotografijo svojih dlani. Po poročanju tujih medijev sta Kardashianova in Barker dolgoletna prijatelja, v zadnjih tednih pa so ju večkrat videli skupaj v Los Angelesu.

Barker je bil sicer že dvakrat poročen: leta 2001 se je poročil z Melisso Kennedy, leta 2004 pa z manekenkoShanno Moakler, s katero ima dva otroka, 17-letnega Landona in 15-letno Alabamo. Kardashianova se ni nikoli poročila, med letoma 2006 in 2015 pa je bila v razmerju s Scottom Disickom, s katerim imata tri otroke, 11-letnega Mansona, 8-letno Penelope in 6-letno Reign.