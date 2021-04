Billie Eilish sveže zaljubljena

Pevka uspečnice Bad Guy je na svojega skrivnega fanta namignila v dokumentarcu o njenem življenju “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”, ko je po FaceTimu prejela klic od "prve ljubezni" , potem ko je postala najmlajša pevka, ko je na Grammyjih zmagala v štirih najprestižnejših kategorijah - najboljši debitant, album leta, pesem leta in posnetek leta. Ali je bil klicatelj Vorce še ni znano. Novopečeni par svoje zveze ni želel komentirati za javnost, poroča Page Six .

Pevka, ki je sicer precej skrivnostna o svojem ljubezenskem življenju, se je v letu 2019 sestajala z raperjem Brandonom Adamsom. Zvezdnica je v dokumentarnem filmu o razmerju povedala , da takrat ni bila srečna, saj ni želela enakih stvari kot on, kar ni bilo pošteno do njega. "Menim, da ne smeš biti v razmerju zelo navdušen nad stvarmi, o katerih je drugi osebi vseeno," je dodala. Nekateri njeni oboževalci so nato na socialnih omrežjih Adamsa začeli nadlegovati, zato se je 41-letnik o težavni zvezi izpovedal na Instagramu: "Včasih se ljudje ne ujamejo in ne želijo enakih stvari kot drugi. Na tebi je, da razumeš, da je veliko različnih pogledov na situacijo. Vsak, ki me pozna ve, kje je moje srce. Z nasmeškom na obrazu ostanem tudi takrat, ko sem prizadet. Nobena ljubezen ni nikoli izgubljena." V bran mu je kasneje stopila tudi Eilisheva in na Instagramu opozorila svoje oboževalce naj bodo "prijazni z ljudmi ne glede na vse" ter sem ji zahvalila, da jo ščitijo, ampak naj bodo ob tem prijazni.