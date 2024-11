Nova Miss Universe je Danka Victoria Kjær Theilvig

OGLAS

Victoria Kjær Theilvig je postala Miss Universe. 21-letnica je kot prva Danka v zgodovini slavila na tekmovanju, ki je tokrat potekalo v mestu Mexico City v Mehiki. V superfinalu je premagala Miss Nigerije Chidimmo Adetshino, ki se je morala zadovoljiti z drugim mestom in Miss Mehike Mario Fernando Beltran, ki je osvojila tretje mesto.

Danka Victoria Kjær Theilvig je postala Miss Universe. FOTO: AP icon-expand

Kot je v superfinalu povedala Victoria, si je želela spisati zgodovino in zmagati, kar ji je na koncu tudi uspelo. Mlada Danka, ki je velika zagovornica zaščite živali in se ukvarja s plesom in podjetništvom, želi pa si postati odvetnica, je zmagala v konkurenci 120 tekmovalk. Med njimi so bile tudi predstavnice Belorusije, Eritreje, Gvineje, Macaua, Maldivov, Moldavije in Uzbekistana. Vse te države so se letos predstavile prvič.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







73. tekmovanje za Miss Universe je potekalo v Mehiki. icon-picture-layer-2 1 / 5

Že 73. edicijo tekmovanja je že tretjič v zgodovini gostila Mehika, slovesnost pa je odprlo 131 glasbenikov s pevcem Taboojem na čelu, ki ga poznamo iz skupine Black Eyed Peas. Zaigrali so pesem Mexicana, ki jo je posebej za tekmovanje ustvaril Emilio Estefan. V finalu je nato nastopil Robin Thicke. Prireditev so vodili Mario López, Zuri Hall in nekdanji zmagovalki tekmovanja – Olivia Culpo, ki je slavila leta 2012 in Catriona Gray, ki je zmagala leta 2018.