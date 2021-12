Nova Miss Universe postala 21-letna Indijka

Pretekli vikend so v Izraelu okronali novo Miss Universe. Krono je letos domov odnesla 21-letna Indijka Harnaaz Sandhu, ki je v končnici tekmovanja premagala predstavnici Paragvaja in Južne Afrike ter tako nasledila mehiško zmagovalko iz preteklega leta. Zmagovalka se goreče zavzema za pravice žensk, pri poklicu igralke pa ji je v največji navdih bollywoodska in hollywoodska zvezdnica Priyanka Chopra

Svetovno lepotno tekmovanje je dobilo novo kraljico. Na dogodku, ki ga je letos gostil Izrael, je bila za najlepšo na svetu okronana 21-letna Harnaaz Sandhu, ki je zastopala indijske barve. Mladenka je tako premagala kar 79 sotekmovalk in tako nasledila mehiško zmagovalko Andreo Meza iz preteklega leta. Mesto prve spremljevalke je prejela predstavnica Paragvaja, Nadia Ferreira, z naslovom druge spremljevalke pa se je morala zadovoljiti predstavnica Južne Afrike, Lalela Mswane. Tekmovanje je tudi letos povezoval znan ameriški voditelj Steve Harvey. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Poleg predstavitve v kopalkah in večernih oblekah je bil osrednji del tekmovanja namenjen ozaveščanju o klimatskih spremembah, manjkali pa niso niti intervjuji s posameznimi kandidatkami. Letošnje tekmovanje pa se je zapisalo tudi v zgodovino, saj je na njem prvič nastopila tudi predstavnica Združenih Arabskih Emiratov. PREBERI ŠE Nova miss Universe postala 26-letna Mehičanka "Vedite, da ste posebni ter da vas ravno to naredi čudovite, zato se prenehajte primerjati z drugimi," je v svojem govoru mladim povedala indijska zmagovalka, ki se lahko sicer pohvali tudi z igralsko kariero, pri kateri ji je v velik navdih bollywoodska in hollywoodska zvezdnica Priyanka Chopra. V prostem času pa 21-letnica najraje uživa v jogi, plesu, kuhanju, jezdenju konjev in igranju šaha.