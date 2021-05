Nova miss Universe postala 26-letna Mehičanka

Med pet najlepših se je uspelo uvrstiti miss Mehike Andrei Meza , miss Indije Adline Castelino , miss Brazilije Julii Gama , miss Dominikanske republike Kimberly Jiménez in miss Peruja Janick Maceta Del Castillo .

Voditelja letošnjega lepotnega izbora, ki je bilo zaradi pandemije covida-19 zamaknjeno za več kot leto dni, sta bila Mario Leopez in Oliva Culpo , ki je laskavi naziv Miss Universe osvojila leta 2012.

26-letna Andrea Meza je s svojo lepoto prepričala žirijo in tako zmago odnesla drugouvrščeni Julii Gama, miss Brazilije in tretje uvrščeni Janick Maceta Del Castillo, miss Peruja.

"Živimo v družbi, ki je vedno bolj napredna, in ko mi napredujemo kot družba, smo napredovali tudi s stereotipi," je dejala. "Danes lepota ni samo takšna, kako smo videti. Zame lepota ne izžareva samo naše duše, ampak tudi naša srca in način, kako se obnašamo. Nikoli ne dovolite, da vam nekdo reče, da niste dragoceni."

Zmagovalka večera je dobila priložnost, da je med izborom povedala več o spreminjanju lepotnih standardov in ob tem ponudila navdihujoče misli.

Andreo so med tekmovanjem vprašali, kako bi se ona soočila s pandemijo covida-19, če bi bila vodja svoje države. Rekla je, da bi zaprtje države izbrala prej. "Verjamem, da ni popolnega načina za obvladovanje te težke situacije, kot je covid-19," je dejala. "Vem, da bi sama sprejela 'lockdown', še preden je vse ušlo izpod nadzora in zadeva postala tako velika, ker smo izgubili veliko življenj in si tega ne moremo privoščiti. Skrbeti moramo za svoje ljudi. Zato bi jaz zanje poskrbela že od samega začetka," je še povedala lepa Mehičanka, ki je tudi aktivistka, ki se zavzema na pravice žensk.