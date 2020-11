Nova miss ZDA se je leta 2018 udeležila Trumpove okrogle mize

Asya Branch je prva Afroameričanka, ki je dobila naziv miss Misisipija. 22-letnica je osvojila tudi naziv miss ZDA in se bo potegovala za naziv miss Universe. Po poročanju portala People zmagovalka prihaja iz okrožja Booneville in se zaradi nove vloge miss ZDA namerava preseliti v New York.

Od preostalih tekmovalk se je najbolj razlikovala v svoji strasti do reforme kazenskega pravosodja. Po poročanju tujih medijev se je leta 2018 s predsednikom Donaldom Trumpom udeležila okrogle mize o reformi orožja. "Kot nekdo, ki je odraščal v domu z orožjem, sem se že zgodaj naučila, kako nabiti pištolo, streljati in paziti na varnost. Mislim, da bi moralo biti izobraževanje na voljo vsem. Menim, da bi morali od ljudi zahtevati, da opravijo usposabljanje in varnostne tečaje, preden jim dovolijo nakup pištole in pridobijo dovoljenje."

Pred razglasitvijo zmagovalke je odgovorila še na vprašanje glede razdvojenosti naroda v teh težkih časih: "Mislim, da gre za vprašanje zaupanja. Izgubili smo zaupanje v sisteme, od medijev do podjetij in svojega vodstva. To zaupanje moramo obnoviti, da bi se znova združili in sodelovali pri zdravljenju ter zaupali v sistem. Če želimo še naprej biti največji narod, bomo morali biti boljši zgled."

Organizacija je poleg zmanjšanega števila občinstva uvedla tudi nekatere druge spremembe, med drugim so glasbeni vložek izpeljali virtualno: kantavtoricaHaley Reinhartje nastopila po spletni videokonferenci."Organizacija Miss Universe in ekipa v Gracelandu bosta ustvarili inovativen dogodek, ki daje prednost zdravju in varnosti tekmovalk, občinstva in ostalih, ki se nam bodo pridružili," je Paula M. Shugart, predsednica organizacije Miss Universe, povedala avgusta za Fox News.