Nova partnerica slavnega pevca je mlajša od njegove hčerke

53-letni britanski rocker Gavin Rossdaleiz zasedbe Bush je očitno spet zaljubljen. Tokrat se je ogrel se je za manekenko ruskih koreninNatalie Golba, ki je kar 27 let mlajša od njega – tako je mlajša tudi od njegove najstarejše hčerke Daisy Lowe, ki ima 30 let. Daisy se je rodila v razmerju, ki ga je imel z britansko modno oblikovalko Pearl Lowe.

Svoje ljubezensko razmerje sta zaljubljena golobčka potrdila kar na nedavni rdeči preprogi v New Yorku, ko sta se udeležila filmske premiere John Wick 3: Parabellum, v kateri znova igra hollywoodski zvezdnik Keanu Reeves.

Pred tem se je zvezdnik prav tako videval z mlajšim dekletom, nemško manekenko Sophio Thomallo, ki je bila od njega mlajša 24 let. To je bila njegova prva javna romanca po ločitvi od Stefanijeve leta 2015, ko sta se razšla po 13 letih zakona, v katerem so se jima rodili trije sinovi.

Nekdanji par se je uradno ločil leta 2016, Gwen pa je hitro našla novo ljubezen v country zvezdnikuBlaku Sheltonu, s katerim sta še vedno srečno zaljubljena in mnogi čakajo, kdaj bo sledila zaroka.