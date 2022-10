Nov dan, nova poslovna poteza ameriške zvezdnice Kim Kardashian. Po oblačilih in kozmetiki so na vrsto prišli hišni pripomočki, ki pa so, kot se za Kardashianovo spodobi, vse prej kot navadni. Gre namreč za linijo betonskih izdelkov, za katere zvezdnica računa med 69 in 165 evrov.

Kim Kardashian je v sklopu kozmetične linije Skkn by Kim izdala kolekcijo prestižnih hišnih pripomočkov, narejenih iz betona. Kolekcijo sestavljajo betonski smetnjak (165 evrov), škatla za robčke (115 evrov), okrogla posodica za shrambo (88 evrov), pokončna posoda za shrambo (83 evrov) in pladenj (83 evrov). "Okrasite svojo kopalnico z minimalističnimi, funkcionalnimi kosi, izklesanimi iz betona," je na spletni strani trgovine potencialne kupce nagovorila Kim, ki je na novo poslovno potezo prejela mešane odzive. Nova poslovna poteza Kim Kardashian: smetnjak za 165 evrov. "Kim, kdo določa te cene? To je norost! Več kupcev bi imela, če ne bi za pladenj računala 83 evrov," se je nad visokimi cenami pritožila uporabnica na Instagramu, s katero se je strinjal marsikdo. "Zakaj ljudje zapravljajo za takšne neumnosti," se je spraševal nek drug uporabnik, tretji pa se je pošalil, da Kim na tej točki preverja, kaj vse ji uspe prodati svojim oboževalcem. "Ljudje bodo kolekcijo kupili samo zato, ker je Kim, vendar bo projekt opustila, ko bo dovolj zaslužila. To je le začasna faza," pa je bila v komentarjih pod objavo prepričana spet druga uporabnica Instagrama. "Ko sem začela svoj proces oblikovanja embalaže za Skkn, se je vse skupaj začelo z naravnimi kamni in oblikovalskimi elementi, ki jih najdem v svojem domu," pa je idejo o prestižni betonski kolekciji na Instagramu pojasnila Kardashianova."Kolekcijo za nego kože sem si vedno predstavljala kot tisto, ki bi bila dovolj lepa in preprosta, da bi bila lahko razstavljena na katerem koli pultu, kar me je navdihnilo pri oblikovanju dodatkov, ki dopolnjujejo linijo in povzdignejo vsak dom z enako moderno, minimalistično eleganco." "Tako sem navdušena, da vam končno predstavljam to zbirko petih kosov," je še zapisala Kardashianova, ki je na Instagramu prejela podporo družinskih članov in zvezdniških prijateljev. Kim Kardashian razprodala kolekcijo plavalnih rokavic Betonski pripomočki za dom niso prva poslovna ideja, s katero je Kim razburila uporabnike na spletu. V letošnjem poletju je v najnovejšo linijo kopalk in drugih pripomočkov za na plažo, ki jih prodaja v sklopu svoje modne znamke SKIMS, vključila tudi plavalne rokavice. Precej nenavaden poletni modni dodatek, za katerega je bilo treba odšteti 58 evrov, je pri kupcih kljub burnim odzivom hitro postal hit, saj jih je 41-letnica na svoji spletni strani razprodala.