Nova priložnost za Khloe Kardashian in Tristana Thompsona

Resničnostna zvezdnica in košarkar lige NBA sta se odločila svoji ljubezni ponuditi še eno priložnost. Skoraj leto in pol po športnikovi aferi sta se znova našla na njeni zabavi ob 36. rojstnem dnevu, kjer sta bila videti kot par, ki je za seboj pustil vse težave.

36-letna Khloe Kardashian svojemu nekdanjemu partnerju afere ni zamerila, je pa z njim prekinila ljubezensko razmerje in stike vzdrževala le zaradi skupnega otroka. Tristan Thompson je pred letom in pol zvezdnico prevaral z Jordyn Woods, ki je prijateljicaKylie Jennerin jo je družina pred tem lepo sprejela v svoj krog.

Tristan se po navedbah prijateljev za naklonjenost Khloe močno trudi in je odličen očka njuni 2-letni hčerki True Thompson. Par se je tako odločil znova prebuditi stara čustva in se zbližati. Khloe in Tristan sta govorice o obnovitvi zveze spodbudila na rojstnodnevni zabavi, ki jo je Kardashianova priredila za svoj 36. rojstni dan. Thompson pa je svoji nekdanji partnerici ob njenem dnevu tudi javno čestital prek družbenega omrežja Instagram.

''Dovolj sem pameten, da vem, da si v moje življenje prišla, da bi mi pokazala, kaj pomeni biti izjemna oseba,''je zapisal Tristan in dodal:''Cenim to, kako se lahko od tebe učim in rastem. Zahvaljujem se bogu za to, kako lepa in ljubeča ženska si do vseh, še posebej pa do najine hčere True.'' Na koncu je napisal še, da si zasluži ves svet in da jo imata s True neizmerno rada.

icon-expand Khloe in Tristan sta se v preteklih mesecih znova zbližala, prijatelji pa zatrjujejo, da sta se na njeni rojstnodnevni zabavi obnašala kot par. FOTO: Instagram