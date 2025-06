Nova romanca? Sveže samska Orlando in Sydney opažena skupaj

Za ogled znamenitosti je Bloom nadel črno športno opravo z ujemajočo se črno športno kapo in sončnimi očali, medtem ko je Sydney izbrala elegantno poletno obleko s potiskom rož in rdeče čevlje z nižjo peto. Tudi ona se je skušala pred radovednimi očmi javnosti skriti za črnimi sončnimi očali.

Zvezdnika sta se konec tedna pri naših zahodnih sosedih mudila v sklopu poroke Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, sobotno jutro pa sta izkoristila za potepanje po ulicah. Da se med njima morda nekaj plete, so tuji mediji poročali že dan prej, ko naj bi se 48-letni igralec in 20 let mlajša zvezdnica skupaj zabavala na plesišču. Na govorice se zaenkrat nihče od njiju ni javno odzval.