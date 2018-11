Nova romantična fotografija Heidi Klum

''Henry, hvala za fotografijo,'' se je Heidi zahvalila na Instagramu osebi, ki ju je ujela v objektiv. Kot kaže, sta bila oba romantično razpoložena, saj sta se sprehajala ob čudovitem sončnem zahodu.

Medtem ko je 45-letnica nosila črtasto srajco in športno čepico, je njen 16 let mlajši srčni izbranec poziral zgoraj brez in v kopalkah, v roki pa je držal brisačo in telefon.

Klumova je pred enim tednom objavila prikupen video, v katerem si s Tomom med plesom izkazujeta čustva. Marca so se razširile govorice, da sta par, maja pa sta svojo zvezo tudi uradno potrdila, ko sta se pojavila skupaj na filmskem festivalu v Cannesu. Heidi Klum je v nedavnem intervjuju za revijo InStyle spregovorila tudi o tem, da velika starostna razlika med njima ne vpliva na njun odnos.