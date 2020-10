Nova simpatija Brada Pitta spet v moževem objemu

Nicole Poturalski in Roland Mary imata sedemletnega sina, za katerega skrbita skupaj. Čeprav naj bi se par dogovoril za odprti tip zakona, še vedno živita skupaj, vzgajata svojega sina in živita svoje življenje. Da imata odprti zakon, se je razvedelo, potem ko so paparaci Nicole ujeli z enim in edinim, Bradom Pittom . Zdaj Page Six piše, da se je manekenka vrnila k možu.

Paparaci so Nicole in Rolanda videli v družbi pred berlinsko restavracijo Borchardt, ki je v Rolandovi lasti. Rolanda naj ne bi zanimalo, kaj Nicole počne v času, ko ni z njim, prav tako nima ljubosumnih izpadov. Nicole je Brada, kot je avgusta potrdil neimenovani vir portalu Page Six , spoznala prav v eni od moževih restavracij.

Nicole in Brad so tuji paparaci najprej opazili na koncertu Kanyeja Westanovembra lani, ko so mnogi mislili, da se je igralec zapletel z igralko Alie Shawkat. A tam je bila tudi Nicole. Letos poleti so ju videli v Evropi, kamor sta se odpravila na krajši oddih na jug Francije. Brad naj bi manekenko takrat odpeljal na svojo posestChanteau Miraval, ki ga je kupil z nekdanjo soprogoAngelino Jolie. Prav na tem posestvu sta se nekdanja zakonca leta 2014 tudi poročila.

Ali sta Brad in Nicole še vedno v stikih in se videvata, za zdaj ni znano.

Kdo je Bradova nova simpatija?

Nicole je sicer manekenka, ki se na Instagramu lahko pohvali z več kot 100 tisoč sledilci. Krasila je tudi naslovnico modne revije Elle, trenutno pa sodeluje z modno agencijo Next Management v Los Angelesu in z agencijo A Management v Nemčiji. Letošnje poletje je preživljala na Ibizi, živela pa naj bi v Berlinu. Z manekenstvom se ukvarja že 10 let in govori kar pet tujih jezikov.

Rojena je v mestu Bergkamen v stari industrijski pokrajini Ruhr in ima poljske korenine. Ko je bila stara 13 let, je želela postati morski biolog, a so jo v pariškem Disneylandu, ki ga je takrat obiskala s starši, opazili 'lovci za modele', in starši so ji dovolili, da se poda v manekenske vode. Nicole ima sina Emilija, ki ga večkrat objavi na svojem Instagramovem profilu, kjer pa je v zadnjih nekaj mesecih nenehno pisala o novi, skrivnostni ljubezni. A skrivnostnega moškega ni nikoli pokazala niti ga ni ne imenovala. Je govorila o Bradu Pittu?

Britanski Daily Mail je za komentar prosil Bradovega predstavnika za medije, a neuspešno. "Zasebnosti žal ne komentiramo," so odgovorili iz Bradove ekipe.