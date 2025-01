Nova soproga Severininega nekdanjega moža: Ljubezen je sila, ki povezuje

Sofija Dacić , nova soproga Severininega nekdanjega moža Igorja Kojića , je na družbenem omrežju delila prvi skupni video novopečenih zakoncev. Ob njem je nevesta dodala še čustveni zapis, v katerem je zapisala, da je ljubezen sila, ki povezuje in daje mir, je pa tudi vse, kar ljudje rabimo.

"Ni pomembno, kaj podariš, ampak s kom deliš te trenutke. Kajti najlepše darilo je tisto, ki ga ne moreš zaviti; to je tvoja prisotnost. Skupaj greva čez vse, najlepše pa je, ko se skupaj smejiva. Ljubezen je tista sila, ki nas povezuje, nam daje svetlobo in mir in v takem trenutku je vse, kar potrebujemo," je v opisu videa zapisala Sofia.

Kojić je pred dnevi na družbenih omrežjih sporočil, da se je na skrivaj poročil s Sofio, ona pa je objavila fotografijo, ob kateri je preprosto pripisala ''Gospa Kojić''. V izjavi za srbski Blic je dejal: "Res je, da sva z ženo prejela nagrado in priznanje občine Novi Beograd kot prvi zakonski par v letu 2025. Sofia je moje božje darilo. Prva, zadnja, edina in prava ljubezen. Vesel božič vsem."