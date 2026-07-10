Nova sprememba: Meghan in otroka bodo odpotovali v Harryjevo domovino

Družina princa Harryja je že nekaj časa načrtovala potovanje v Anglijo, kjer naj bi se srečali s kraljevo družino, nastanjeni pa naj bi bili celo v eni od kraljevih rezidenc. Načrt se je vmes večkrat spremenil, razlog pa naj bi bilo pomanjkljivo varovanje, ki bi ga bili deležni. Kljub zadnjim informacijam, da Meghan in otrok ne bo v Veliko Britanijo, pa naj bi si sedaj znova premislili.

Princu Harryju naj bi se v Angliji kmalu pridružili še Meghan in otroka. FOTO: Profimedia

Kot poroča Page Six, naj bi se nekdanja igralka po pomislekih zaradi varnosti v moževo domovino skupaj z njunima otrokoma pripotovala v naslednjih dneh, vsi skupaj pa bi se sestali v Londonu. V času obiska pa se vojvodinja Sussekška skupaj s princem Archiejem in princeso Lilibet naj ne bi imela namena javno izpostavljati.

Kot je razkril vir blizu kraljeve družine, naj bi štiričlanska družina v času, ki ga bo preživela v Angliji, obiskala grob Harryjeve matere, pokojne princese Diane, vojvoda in vojvodinja pa načrtujeta, da bi se njuna otroka srečala z dedkom, kraljem Karlom III., ki ga je petletnica videla le enkrat v življenju, a njihovo druženje še naj ne bi bilo potrjeno.

Prvotni načrt že večkrat spremenili

Čeprav so ameriški mediji že pred mesecem poročali, da se princ Harry z družino odpravlja na obisk v domovino, se je njihov načrt vmes že večkrat spremenil. Vojvoda in vojvodinja Sussekška sta z otrokoma res pripotovala v Evropo, njihova natančna lokacija pa ni bila znana. Princ je nato sam odpotoval v Anglijo, kjer bi se mu morali pridružiti ostali člani, a so zaradi zavrnitve varovanja, ki ga plačujejo davkoplačevalci, načrt spremenili, Meghan in otroka pa niso prišli v Veliko Britanijo.

Princ Harry in Meghan Markle se bojita za varnost otrok, če pripotujeta v Veliko Britanijo. FOTO: Profimedia