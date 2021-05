Nova tožba za Marilyna Mansona: zdaj ga toži še bivša asistentka

Ashley Walters , bivša asistentka rokerja Marilyna Mansona , se je pridružila ostalim ženskam, ki so se zoperstavile zloglasnemu glasbeniku. Delila je svojo zgodbo in se odločila za tožbo. Kot poroča Page Six, ga Ashley toži zaradi spolnega nasilja in nadlegovanja v času njene zaposlitve pri njem.

37-letna asistentka in 50-letni glasbenik sta se spoznala leta 2010 po tem, ko jo je on kontaktiral prek družbenega omrežja MySpace. Izmenjala sta si telefonski številki in se pogovarjala o njenih fotografijah, ki jih je imela na strani, ona pa ga je čez nekaj dni celo obiskala na domu. V času obiska je roker vztrajal, da bi jo rad fotografiral, kar se je tudi zgodilo. Na neki točki pa jo je, zavoljo dobre fotografije, prosil, če si lahko sleče majico.

Ashley pravi, da se je po tej fotografiji, ko si je slekla majico, vse spremenilo, saj naj bi jo Marilyn potisnil na posteljo, jo zadržal s svojim telesom in jo skušal poljubiti. Nato se je posvetil njenemu hrbtu in jo od zadaj ugriznil v uho ter zgrabil njeno roko in jo postavil na svoje mednožje.

Poudarila je, da se spominja, kako je takrat razmišljala, da incident ne šteje kot spolni napad, saj so se stvari na tej točki ustavile in Manson ni šel dlje od dotikanja in poljubljanja. Ostala sta v stikih in sčasoma ji je ponudil delo osebne asistentka ter ji ponudil dvojno plačo.

Ko je bila enkrat zaposlena pri njem, jo je silil v nočno delo ter to, da dela po 48 ur naenkrat. Dodala je, kot pišePage Six, da naj bi ji grozil, vanjo metal posodo, jo porinil v steno in ji celo pošiljal fotografije ran, ki jih je zadal igralki Esme Bianco. Spomnimo: tudi Esme ga toži zaradi spolnega napada. Ob fotografiji je zapisal:"Vidiš, kaj se lahko zgodi?"