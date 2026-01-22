Nova zvezdniška počitniška destinacija: Izlet na sedmi kontinent

Zvezdniki osvajajo sedmi kontinent. V zadnjih dneh je bilo kar nekaj zvezdnikov, ki so na družbenem omrežju delili fotografije izleta na Antarktiko. Kot je ob fotografijah pripisala Nicole Kidman, je to bila zanjo neponovljiva pustolovščina, pozdrave pa so oboževalcem z družinsko fotografijo poslali tudi Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones z otrokoma.
Družina z oskarjem nagrajenega igralca je na Antarktiko odpotovala sredi januarja, na družbenem omrežju pa so delili fotografijo, na kateri pozirajo v čolnu, oblečeni v enake jakne in hlače, s kapami na glavah in sončnimi očali. V ozadju je videti zasneženo pokrajino, v pripisu pa je Douglas dodal: "Pozdrav z Antarktike!" Nekaj fotografij je objavil tudi 25-letni Dylan, ki na nekaterih pozira sam, na drugih pa so pingvini.
Na Antarktiko je v družbi hčerama Sunday in Faith odpotovala tudi igralka Nicole Kidman, ki je prav tako delila fotografije na družbenem omrežju. Ob njih je pripisala, da je bil izlet neponovljivo doživetje in hkrati zadnji, sedmi kontinent, ki ga je obiskala.
V rdeči jakni in črnih hlačah je v čolnu v družbi staršev poziral tudi pisatelj knjižne uspešnice o potovanjih, Brian Kelly. Ta je na Antarktiko z družino odpotoval že za zahvalni dan, ki so ga Američani praznovali novembra. Dodal je tudi posnetke, na katerih so opazovali pingvine in občudovali zasneženo pokrajino.
Antarktika je najjužnejša celina na Zemlji, ki obkroža južni tečaj. Je najbolj hladen, najbolj suh in najbolj vetrovni kontinent ter najbolj redko poseljen. Večinoma je pokrita z debelo plastjo ledu, ki vsebuje približno 90 % vsega ledu na Zemlji. Kljub ekstremnim razmeram je dom edinstvenemu rastlinstvu in živalstvu, vključno s pingvini, tjulnji in različnimi vrstami morskih ptic.
Nicole Kidman je avstralsko-ameriška igralka in producentka, ki velja za eno najbolj priznanih igralk svojega časa. Svojo kariero je začela v Avstraliji, kasneje pa se je uveljavila v Hollywoodu. Prejela je številne prestižne nagrade, vključno z oskarjem, tremi zlatimi globusi in emmyjem. Znana je po svojih raznolikih vlogah v filmih, kot so 'Ura' (The Hours), 'Moulin Rouge!' in 'Oči široko zaprte' (Eyes Wide Shut).
Michael Douglas je priznani ameriški igralec in producent, znan po vlogah v filmih, kot so 'Wall Street', 'Nizko udarec' (Basic Instinct) in 'Zadnji izziv' (The Game). Prejel je dva oskarja, enega za najboljšega igralca in enega za najboljšega producenta. Catherine Zeta-Jones je valižanska igralka, ki je zaslovela z vlogami v filmih, kot sta 'Maska Zoro' (The Mask of Zorro) in 'Chicago', za katerega je prejela oskarja za najboljšo stransko igralko. Oba sta poročena in imata dva otroka, Dylana in Carys.
Brian Kelly je ameriški pisatelj, podjetnik in popotnik, najbolj znan kot soustanovitelj spletne strani The Points Guy. Ta platforma ponuja nasvete in strategije za potovanja z uporabo letalskih mil in hotelskih točk. Kelly je postal priljubljen zaradi svojega pristopa k potovanjem, ki omogoča luksuzna potovanja po nižji ceni, kar je opisal tudi v svoji knjižni uspešnici o potovanjih.
