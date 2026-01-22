Nova zvezdniška počitniška destinacija: Izlet na sedmi kontinent

Zvezdniki osvajajo sedmi kontinent. V zadnjih dneh je bilo kar nekaj zvezdnikov, ki so na družbenem omrežju delili fotografije izleta na Antarktiko. Kot je ob fotografijah pripisala Nicole Kidman, je to bila zanjo neponovljiva pustolovščina, pozdrave pa so oboževalcem z družinsko fotografijo poslali tudi Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones z otrokoma.

Družina z oskarjem nagrajenega igralca je na Antarktiko odpotovala sredi januarja, na družbenem omrežju pa so delili fotografijo, na kateri pozirajo v čolnu, oblečeni v enake jakne in hlače, s kapami na glavah in sončnimi očali. V ozadju je videti zasneženo pokrajino, v pripisu pa je Douglas dodal: "Pozdrav z Antarktike!" Nekaj fotografij je objavil tudi 25-letni Dylan, ki na nekaterih pozira sam, na drugih pa so pingvini.

Na Antarktiko je v družbi hčerama Sunday in Faith odpotovala tudi igralka Nicole Kidman, ki je prav tako delila fotografije na družbenem omrežju. Ob njih je pripisala, da je bil izlet neponovljivo doživetje in hkrati zadnji, sedmi kontinent, ki ga je obiskala.

V rdeči jakni in črnih hlačah je v čolnu v družbi staršev poziral tudi pisatelj knjižne uspešnice o potovanjih, Brian Kelly. Ta je na Antarktiko z družino odpotoval že za zahvalni dan, ki so ga Američani praznovali novembra. Dodal je tudi posnetke, na katerih so opazovali pingvine in občudovali zasneženo pokrajino.