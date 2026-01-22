Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Nova zvezdniška počitniška destinacija: Izlet na sedmi kontinent

Los Angeles, 22. 01. 2026 12.58 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
K.Z.
Brian Kelly

Če so zvezdniki do sedaj najraje obiskovali tople kraje, pa se je v zadnjem času pojavila nova destinacija, kamor potujejo na izlet: Antarktika. V zadnjih dneh so sedmi kontinent obiskali Nicole Kidman, Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones z otrokoma ter pisatelj Brian Kelly.

Zvezdniki osvajajo sedmi kontinent. V zadnjih dneh je bilo kar nekaj zvezdnikov, ki so na družbenem omrežju delili fotografije izleta na Antarktiko. Kot je ob fotografijah pripisala Nicole Kidman, je to bila zanjo neponovljiva pustolovščina, pozdrave pa so oboževalcem z družinsko fotografijo poslali tudi Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones z otrokoma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družina z oskarjem nagrajenega igralca je na Antarktiko odpotovala sredi januarja, na družbenem omrežju pa so delili fotografijo, na kateri pozirajo v čolnu, oblečeni v enake jakne in hlače, s kapami na glavah in sončnimi očali. V ozadju je videti zasneženo pokrajino, v pripisu pa je Douglas dodal: "Pozdrav z Antarktike!" Nekaj fotografij je objavil tudi 25-letni Dylan, ki na nekaterih pozira sam, na drugih pa so pingvini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na Antarktiko je v družbi hčerama Sunday in Faith odpotovala tudi igralka Nicole Kidman, ki je prav tako delila fotografije na družbenem omrežju. Ob njih je pripisala, da je bil izlet neponovljivo doživetje in hkrati zadnji, sedmi kontinent, ki ga je obiskala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V rdeči jakni in črnih hlačah je v čolnu v družbi staršev poziral tudi pisatelj knjižne uspešnice o potovanjih, Brian Kelly. Ta je na Antarktiko z družino odpotoval že za zahvalni dan, ki so ga Američani praznovali novembra. Dodal je tudi posnetke, na katerih so opazovali pingvine in občudovali zasneženo pokrajino.

Razlagalnik

Antarktika je najjužnejša celina na Zemlji, ki obkroža južni tečaj. Je najbolj hladen, najbolj suh in najbolj vetrovni kontinent ter najbolj redko poseljen. Večinoma je pokrita z debelo plastjo ledu, ki vsebuje približno 90 % vsega ledu na Zemlji. Kljub ekstremnim razmeram je dom edinstvenemu rastlinstvu in živalstvu, vključno s pingvini, tjulnji in različnimi vrstami morskih ptic.

Nicole Kidman je avstralsko-ameriška igralka in producentka, ki velja za eno najbolj priznanih igralk svojega časa. Svojo kariero je začela v Avstraliji, kasneje pa se je uveljavila v Hollywoodu. Prejela je številne prestižne nagrade, vključno z oskarjem, tremi zlatimi globusi in emmyjem. Znana je po svojih raznolikih vlogah v filmih, kot so 'Ura' (The Hours), 'Moulin Rouge!' in 'Oči široko zaprte' (Eyes Wide Shut).

Michael Douglas je priznani ameriški igralec in producent, znan po vlogah v filmih, kot so 'Wall Street', 'Nizko udarec' (Basic Instinct) in 'Zadnji izziv' (The Game). Prejel je dva oskarja, enega za najboljšega igralca in enega za najboljšega producenta. Catherine Zeta-Jones je valižanska igralka, ki je zaslovela z vlogami v filmih, kot sta 'Maska Zoro' (The Mask of Zorro) in 'Chicago', za katerega je prejela oskarja za najboljšo stransko igralko. Oba sta poročena in imata dva otroka, Dylana in Carys.

Brian Kelly je ameriški pisatelj, podjetnik in popotnik, najbolj znan kot soustanovitelj spletne strani The Points Guy. Ta platforma ponuja nasvete in strategije za potovanja z uporabo letalskih mil in hotelskih točk. Kelly je postal priljubljen zaradi svojega pristopa k potovanjem, ki omogoča luksuzna potovanja po nižji ceni, kar je opisal tudi v svoji knjižni uspešnici o potovanjih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
antarktika zvezdniki nicole kidman michael douglas počitnice

Princ Harry vztraja, da je bilo ženino življenje v palači 'prava beda'.

Naomi Osaka se je s svojo opravo na OP Avstralije poklonila hčerki

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
22. 01. 2026 14.17
Morski psi v Australiji se jim upirajo, upam da se uprejo tudi pngvini
Odgovori
0 0
aljoteam
22. 01. 2026 13.28
Dnevna doza tega, kaj počnejo znani Američani, še dobro da dobimo zgodbe o tem kje dopustujejo znani Kitajci, znani Indijci in prebivalci ostalih 190 držav po svetu :)
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
22. 01. 2026 13.23
Lahko bi te zvezdnike kar na Mars poslali za test
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
22. 01. 2026 13.22
Pa se je začelo. Konec je mira za pingvine
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
9-letnik povzročil manjšo eksplozijo
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Macronovo krvavo oko sprožilo vprašanja: strokovnjak pojasnil, kaj se dogaja
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
cekin
Portal
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
moskisvet
Portal
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Vroča nosečnica jemlje dih
Vroča nosečnica jemlje dih
Lado Bizovičar napoveduje vroč spektakel
Lado Bizovičar napoveduje vroč spektakel
dominvrt
Portal
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
okusno
Portal
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469