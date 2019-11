Novak Đoković 'animiral' svoja otroka v londonskem parku

Teniški velikanNovak Đoković se je s sinom Stefanom, hčerko Taro in soprogo Jeleno nedavno mudil v londonskem parku, kjer so preživeli prijetno družinsko popoldne. Nole, ki je v teniškem svetu sinonim za strah in trepet vsakega nasprotnika, se je v prijetnem družinskem vzdušju prelevil v pravega animatorja. Svoja otroka je večino časa privijal k sebi, ju nosil naokoli in si skupaj z njima ogledoval jezero, v nekem trenutku pa si je na glavo poveznil tudi hčerkino kapo roza barve in začel delati zabavne grimase.

V svojih objavah, ki jih je delil tako na instagramu kot Twitterju, je zapisal, da je družinski čas ''najboljši čas.''