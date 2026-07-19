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Novak Đoković ali Justin Bieber – kdo je boljši v namiznem tenisu?

New York, 19. 07. 2026 16.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
justin bieber in novak đoković

Legendarni teniški as ali priljubljeni glasbeni zvezdnik – kdo bo boljši v namiznem tenisu? Odgovor se ob pogledu na njuni profesionalni karieri zdi nadvse logičen, a Justin Bieber se je vseeno pogumno podal v boj proti Novaku Đokoviću. Na presenečenje navijačev je pevec dokazal, da ni od muh in da se bo moral Srb kar potruditi za zmago.

Kdo bo boljši – Novak Đoković ali Justin Bieber? To vprašanje je v preteklih dneh odmevalo na Fanatics festivalu v New Yorku, ko sta za mizo za namizni tenis stopila priljubljeni športnik in glasbenik.

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Čeprav je ob pogledu na njuno profesionalno kariero jasno, da bi zmago moral brez težav vknjižiti legendarni Nole, je slavni pevec dokazal, da ni od muh. In Srb se je moral kar potruditi za zmago. Eden od posnetkov uradnega Instagram profila festivala je razkril, kako iskreno se je Justin razveselil osvojene točke proti teniškemu asu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnika sta se na dogodku sicer razveselila srečanja drug z drugim. Ali se poznata že od prej ali zgolj zato, ker spremljata uspeh drug drugega v medijih, ni jasno, a njuno srečanje je bilo videti nadvse prijateljsko. Poleg Justina, ki se je na festivalu, namenjenem ljubiteljem športa, pomeril v številnih igrah, se je Novak uspešno spopadel tudi z drugimi znanimi obrazi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

39-letnik je denimo premagal nekdanjega igralca ameriškega nogometa Toma Bradyja, ki je moral za kazen narediti 10 sklec, proti enemu od oboževalcev pa je zaprosil celo za ogled VAR-posnetka izgubljene točke.

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Na dogodku sta se v namiznem tenisu pomerila tudi Brady in borec Logan Paul, ki sta si pred tem na odru skočila v lase. Paul je tako močno sprovociral Toma, da mu je ta kar v pričo vseh prisolil klofuto.

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