Novak Đoković ali Justin Bieber – kdo je boljši v namiznem tenisu?

Kdo bo boljši – Novak Đoković ali Justin Bieber? To vprašanje je v preteklih dneh odmevalo na Fanatics festivalu v New Yorku, ko sta za mizo za namizni tenis stopila priljubljeni športnik in glasbenik.

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Čeprav je ob pogledu na njuno profesionalno kariero jasno, da bi zmago moral brez težav vknjižiti legendarni Nole, je slavni pevec dokazal, da ni od muh. In Srb se je moral kar potruditi za zmago. Eden od posnetkov uradnega Instagram profila festivala je razkril, kako iskreno se je Justin razveselil osvojene točke proti teniškemu asu.

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Zvezdnika sta se na dogodku sicer razveselila srečanja drug z drugim. Ali se poznata že od prej ali zgolj zato, ker spremljata uspeh drug drugega v medijih, ni jasno, a njuno srečanje je bilo videti nadvse prijateljsko. Poleg Justina, ki se je na festivalu, namenjenem ljubiteljem športa, pomeril v številnih igrah, se je Novak uspešno spopadel tudi z drugimi znanimi obrazi.

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39-letnik je denimo premagal nekdanjega igralca ameriškega nogometa Toma Bradyja, ki je moral za kazen narediti 10 sklec, proti enemu od oboževalcev pa je zaprosil celo za ogled VAR-posnetka izgubljene točke.