Novak Đoković na počitnicah z družino

Srbski teniški igralec Novak Đoković uživa na počitnicah z družino. 38-letnika so fotografi ujeli na plaži na otoku Mikonos, kjer so mu družbo delali žena Jelena, njuna otroka Stefan in Tara ter nekaj prijateljev. Zakonca naklonjenosti drug do drugega nista skrivala, po vseh teh letih zakona pa sta še vedno zaljubljena.