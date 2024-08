Novak Đoković olimpijsko zmago praznoval s srbskim kolom

Potem ko je ugnal Carlosa Alcaraza in osvojil svojo prvo zlato olimpijsko medaljo, je srbski junak Novak Đoković v olimpijski vasi poskrbel za pravo zabavo! V družbi srbskih športnikov in drugih radovednih mimoidočih je ogrnjen v srbsko zastavo zaplesal srbsko kolo. Odlično vzdušje v francoski prestolnici je v objektiv ujel eden od prisotnih in ga delil na družbenem omrežju TikTok, kjer je video hitro obšel platformo.

Spomnimo, finale je bil zelo pester in prava poslastica za gledalce. Tekmeca sta dobila vse igre na svoj servis, v podaljšani igri pa se je bolj izkazal srbski as in po dobri uri in pol dobil enega izmed najboljših nizov letošnjega leta. Đoković je z zmago na olimpijskih igrah dodal zadnji košček v svoj mozaik dosežkov. V svoji bogati teniški karieri je osvojil 24 turnirjev za veliki slam, po osvojeni točki za zmago so ga prevzela čustva, njegov obraz pa so preplavile solze sreče.