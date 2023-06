Novak Đoković po zmagi v Parizu na tribune v ženin objem

Novak Đoković se je znova zapisal v zgodovino tenisa. Z zmago nad Casperjem Ruudom na odprtem prvenstvu Francije v Parizu je osvojil 23. naslov na turnirjih odprtih prvenstev v karieri, z zmago pa je na večni lestvici prehitel Rafo Nadala. Finale je s tribun zvesto spremljala Novakova žena Jelena, ki je njegova največja navijačica v karieri.

Novak Đoković je dosegel nov mejnik v svoji karieri in na novo spisal zgodovino tenisa. A srbski teniški as se kljub vsem uspehom zaveda, kdo je bil tisti, ki mu je ves čas stal ob strani, in tega ne skriva. Po veliki zmagi je Novak stekel na tribune do svoje žene Jelene, ki ga je poljubila in objela. S svojim nežnim prizorom sta pritegnila pozornost mnogih, fotografom pa je uspelo trenutek nežnosti med zakoncema tudi ujeti.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Jelena in Novak sta poročena od leta 2014, skupaj pa imata dva otroka. Srečala sta se v širši družbi, povezal pa ju je prav pogovor o športu. Novak je bil takrat star 17 let, Jelena pa je od njega starejša 11 mesecev. "Z nasmehom me je osvojila na prvi pogled. Seveda je videz vedno na prvem mestu, a ljubezen zahteva veliko več. Jelena je bila iskrena od prvega trenutka in hvala bogu, da sva se spoznala, preden sem dosegel velik uspeh, ker vem, da je z mano zaradi mene, zaradi Novaka, zaradi otroka, ki ga je spoznala, ko je bil star 17 let," je iskren 36-letnik. "Ona je moja največja podpora, je sposobna, ambiciozna in močna. Kar mi je najbolj všeč pri njej, je njena iskrenost, to naju osrečuje," je pred časom o svoji dolgoletni partnerki in sedanji ženi dejal Đoković.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

A njuna zveza ni bila vedno samo srečna, par je moral premagati tudi nekaj preprek, ki so se pojavile na njuni skupni poti. Njun odnos se je zapletel, ko je Jelena odšla na študij v Italijo, Novak pa se je moral bolj posvetiti karieri. "Najina srečanja so bila znanstvena fantastika. Jaz sem bila študentka, ki si je komaj privoščila študij v tujini, on pa teniški igralec, ki prav tako ni imel denarja za financiranje dragega potovanja. Letala so bila za nas vesoljske ladje, tega si nismo mogli privoščiti," se je nekoč spominjala Jelena. Do njene diplome je par vzdrževal razmerje na daljavo, nato pa sta se skupaj preselila v Monako.