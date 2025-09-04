Novak Đoković po zmagi zaplesal in navdušil splet

Novak Đoković je zmago nad Taylorjem Fritzom v četrtfinalu Odprtega prvenstva ZDA proslavil s plesom. Koreografijo ga je naučila njegova hči Tara, kateri je ples tudi posvetil, na dan njegove zmage je namreč dopolnila osem let.
Štiriindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je zmago označil za hčerkino veliko darilo. "Doma delava različne koreografije in to je ena izmed njih," je dejal in dodal: "Upam, da jo bom nasmejal, ko se bo zjutraj zbudila."
Tenisač je kasneje pojasnil, da ples temelji na animiranem filmu KPop Demon Hunters, ki je pred kratkim dosegel vrh svetovne lestvice po številu ogledov.
Oboževalci filma so splet preplavili z umetninami, priredbami, cosplayem in koreografijo, povezano z uspešnico, ki spremlja izmišljeno dekliško skupino K-pop HUNTR/X v boju proti demonom. Zato je številne še toliko bolj navdušilo dejstvo, da tudi priljubljeni srbski športnik pozna koreografijo pesmi Soda Pop.
