Novak Đoković po zmagi zaplesal in navdušil splet

New York, 04. 09. 2025 10.00 | Posodobljeno pred 23 minutami

E.K.
Novak Đoković je po zmagi nad Taylorjem Fritzom na poseben način proslavil rojstni dan svoje hčerke Tare. Njegov ples, ki ga je navdihnil priljubljen animiran film in je postal viralen, je naletel na izjemno pozitiven odziv občinstva.

Novak Đoković je zmago nad Taylorjem Fritzom v četrtfinalu Odprtega prvenstva ZDA proslavil s plesom. Koreografijo ga je naučila njegova hči Tara, kateri je ples tudi posvetil, na dan njegove zmage je namreč dopolnila osem let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Štiriindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je zmago označil za hčerkino veliko darilo. "Doma delava različne koreografije in to je ena izmed njih," je dejal in dodal: "Upam, da jo bom nasmejal, ko se bo zjutraj zbudila."

Tenisač je kasneje pojasnil, da ples temelji na animiranem filmu KPop Demon Hunters, ki je pred kratkim dosegel vrh svetovne lestvice po številu ogledov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oboževalci filma so splet preplavili z umetninami, priredbami, cosplayem in koreografijo, povezano z uspešnico, ki spremlja izmišljeno dekliško skupino K-pop HUNTR/X v boju proti demonom. Zato je številne še toliko bolj navdušilo dejstvo, da tudi priljubljeni srbski športnik pozna koreografijo pesmi Soda Pop.

