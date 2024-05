Novak Đoković poseben gost na koncertu Severine: Ukradel je šov!

Da je Severina, kjerkoli se pojavi, vedno v središču pozornosti, je povsem jasno. Enako velja za Novaka Đokovića . A kdo pritegne več pozornosti, če sta oba skupaj? Občinstvo v Dubrovniku je dokazalo, da legendarni tenisač. Zvezdnik se je namreč nepričakovano pojavil na pevkinem koncertu in ji milo rečeno ukradel šov.

Po spletu je zelo kmalu zaokrožil posnetek, kako je 36-letnik v zaodrju poplesaval ob zvokih Severinine pesmi Tarapana . Kot je poročal dubrovackidnevnik.hr , je bil Nole prav poseben gost koncerta in ko je stopil na oder, je navdušeno občinstvo začelo vzklikati: 'Nole, Nole.' "Ko prideš na koncert Severine, pa Đoković ukrade šov," je ob posnetek, ki se je pojavil na TikToku zapisal eden od oboževalcev.

Severina se na obisk zvezdnika na njenem koncertu še ni javno odzvala, niti ni njunega srečanja komentiral Novak, za katerega ni znano, zakaj točno se je mudil na Hrvaškem. Teniški as sicer ni prvič obiskal Dubrovnika, saj je lansko poletje na svoji jahti skupaj z družino užival v lepotah tega dalmatinskega mesta, ujeli pa so ga tudi, ko se je z ženo Jeleno in otroki zabaval v vodnem parku. "Dubrovnik je biser Jadrana," je takrat dejal slavni Srb.