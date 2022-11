Novak Đoković prekinil trening, da je mimoidoči pomagal nesti kovček

Novak Đoković je trenutno v Franciji, kjer je del treninga opravil v enem izmed pariških parkov. Med ogrevanjem je opazil gospo, ki je do postaje prenašala svoj težki kovček, zato ji je srbski tenisač priskočil na pomoč. Najprej je do konca poti nesel en kovček, nato pa se vrnil nazaj še po drugega in ga odpeljal do postaje.

Tenisačevo dobro dejanje je posnel njegov trener Marco Panichi in video objavil na Instagramu, kjer je zapisal: "Med ogrevanjem v parku me je zapustil z elastičnim trakom v roki in stekel vstran, da je pomagal gospe, ki je imela težave s prtljago, priti do postaje. Seveda je bilo treninga konec, ampak kljub temu sem vesel. To je pač Nole."

Posnetek so na družbenem omrežju delili številni Đokovićevi podporniki, ki so bili navdušeni nad njegovim dejanjem. "Novak je neverjeten v vseh pogledih," je nekdo tvitnil, drugi pa dodal: "Pravi gentleman."