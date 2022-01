Novak Đoković v spletnih šalah tudi kot glavni lik filma Terminal

Po drami na letališču, ko so avstralske mejne oblasti srbskemu teniškemu igralcu zavrnile vstop v državo, so se na spletu pojavile številne šale na račun športnega zvezdnika. Čeprav so mnenja glede trenutnega dogajanja deljena, so družbena omrežja preplavili memi, ki Noleta postavljajo v različne situacije, povezane z njegovo odsotnostjo z letošnjega OP Avstralije.