Novak Đoković v Bolgariji poprijel za mikrofon in s pesmijo navdušil zbrane

Po družbenih omrežjih se je razširil posnetek Novaka Đokovića , ki je nedavno obiskal Bolgarijo, kjer se je družil z bolgarskim teniškim igralcem Grigorjem Dimitrovom , teniški dvojec pa je skupaj obiskal tudi enega od klubov, kjer je Srb poprijel za mikrofon in navdušil zbrane s pesmijo U međuvremenu . 37-letnik je sicer znan tudi po svoji sproščenosti in ljubezni do srbske glasbe in plesa.

To ni prvič, da je Nole poprijel za mikrofon. Junija je po spletu zaokrožil video, na katerem je objel ženo Jeleno, ki je imela takrat rojstni dan, in zapel Južnjaci, pesem Zdravka Čolića. 37-letnika pa so že večkrat ujeli v objektive, ko se je zabaval v nočnih klubih. Ko je avgusta v Parizu osvojil olimpijsko zlato, se je odločil za praznovanje s prijatelji v restavraciji Le Siena, kjer so ga pozorno spremljali tudi ulični fotografi. Tam se mu je pridružilo tudi nekaj znanih obrazov, med njimi igralec Damson Idris in košarkarski zvezdnik Jayson Tatum.