Novak Đoković z bratoma na oddihu v Dubrovniku

Đoković je v začetku meseca že četrtič zapored osvojil teniški turnir v Wimbledonu. Po zmagi je v Beogradu pred svojimi navijači v čustvenem govoru povedal: "To so moji najlepši trenutki v življenju. Ponosen sem na vse svoje uspehe, a še bolj na take sprejeme, na katerih lahko veselje delim z vami. Take stvari bom nosil v srcu do konca življenja. Za vedno vas bom ljubil."