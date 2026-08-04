Novak Đoković z jahto v Črni gori, trenira kar na lokalnih plažah

Če te dni dopustujete v Črni gori in se vam bo zazdelo, da ste na kateri od lokalnih plaž videli Novaka Đokovića, se niste zmotili. Slavni športnik te dni z družino dopustuje na svoji luksuzni jahti, treninge pa izvaja kar na lokalnih plažah, kjer so ga opazili številni navdušeni obiskovalci.

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Teniški as je trenutno resda z družino, ženo Jeleno, sinom Stefanom in hčerko Taro, na dopustu, a mora tudi na počitnicah ohranjati dobro telesno kondicijo. Kmalu ga namreč znova čakajo dvoboji na zelenicah, saj se bo kmalu začelo odprto prvenstvo v ZDA. Do takrat pa bo poleg sklec na plaži in plavanja vseeno lahko še malo poležaval na svojem prestižnem vodnem plovilu.

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