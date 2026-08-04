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Tuja scena

Novak Đoković z jahto v Črni gori, trenira kar na lokalnih plažah

Črna Gora, 04. 08. 2026 09.56 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.A.
novak djoković

Novaka Đokovića ne ustavijo niti visoke temperature niti dejstvo, da je trenutno z družino na počitnicah. Teniškega asa so z njegovo luksuzno jahto, ki nosi ime po njegovi hčerki, opazili v Črni gori. Medtem ko se je na prestižnem vodnem plovilu sproščal, pa je treniral kar na lokalnih plažah, kjer je izvajal sklece in plaval.

Če te dni dopustujete v Črni gori in se vam bo zazdelo, da ste na kateri od lokalnih plaž videli Novaka Đokovića, se niste zmotili. Slavni športnik te dni z družino dopustuje na svoji luksuzni jahti, treninge pa izvaja kar na lokalnih plažah, kjer so ga opazili številni navdušeni obiskovalci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Teniški as je trenutno resda z družino, ženo Jeleno, sinom Stefanom in hčerko Taro, na dopustu, a mora tudi na počitnicah ohranjati dobro telesno kondicijo. Kmalu ga namreč znova čakajo dvoboji na zelenicah, saj se bo kmalu začelo odprto prvenstvo v ZDA. Do takrat pa bo poleg sklec na plaži in plavanja vseeno lahko še malo poležaval na svojem prestižnem vodnem plovilu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Kapitan' Nole je bil z družino in bratom Đorđom opažen v marini Portonovi. Po poročanju tujih medijev si je zvezdnik poleg plovbe s svojo luksuzno jahto, ki nosi ime po njegovi hčerki, ogledal tudi lokalne znamenitosti. Obiskal je namreč samostan Savina. 39-letnik je sicer že večkrat javno priznal, da se v Črni gori počuti kot doma, saj od tam izvirajo njegove korenine. Tako se je tudi pred več kot desetimi leti poročil prav na Kraljičini plaži in Svetem Stefanu v Črni gori.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI2

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zmerni pesimist
04. 08. 2026 11.18
Jahtici
Odgovori
0 0
Voly
04. 08. 2026 10.34
Seveda, narciski pač hočejo biti povsod v središču pozornosti!
Odgovori
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