Novak Đoković z jahto v Črni gori, trenira kar na lokalnih plažah

Če te dni dopustujete v Črni gori in se vam bo zazdelo, da ste na kateri od lokalnih plaž videli Novaka Đokovića, se niste zmotili. Slavni športnik te dni z družino dopustuje na svoji luksuzni jahti, treninge pa izvaja kar na lokalnih plažah, kjer so ga opazili številni navdušeni obiskovalci.
Teniški as je trenutno resda z družino, ženo Jeleno, sinom Stefanom in hčerko Taro, na dopustu, a mora tudi na počitnicah ohranjati dobro telesno kondicijo. Kmalu ga namreč znova čakajo dvoboji na zelenicah, saj se bo kmalu začelo odprto prvenstvo v ZDA. Do takrat pa bo poleg sklec na plaži in plavanja vseeno lahko še malo poležaval na svojem prestižnem vodnem plovilu.
'Kapitan' Nole je bil z družino in bratom Đorđom opažen v marini Portonovi. Po poročanju tujih medijev si je zvezdnik poleg plovbe s svojo luksuzno jahto, ki nosi ime po njegovi hčerki, ogledal tudi lokalne znamenitosti. Obiskal je namreč samostan Savina. 39-letnik je sicer že večkrat javno priznal, da se v Črni gori počuti kot doma, saj od tam izvirajo njegove korenine. Tako se je tudi pred več kot desetimi leti poročil prav na Kraljičini plaži in Svetem Stefanu v Črni gori.
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