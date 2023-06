Novak Đoković ženo Jeleno odpeljal na Azore: To je bila moja rojstnodnevna želja

Novak Đoković je eden najboljših teniških igralcev na svetu, ki pa kljub svetovni slavi in uspehu nikoli ne pozabi na tiste, ki zanj stiskajo pesti tako v dobrih kot tudi slabih trenutkih. To še posebej velja za njegovo družino, predvsem za ženo Jeleno , zato ji je nedavno izpolnil dolgoletno željo.

V redkih prostih dneh, ki si jih je teniški as lahko privoščil pred turnirjem v Wimbledonu, je Jeleno odpeljal na prečudovite Azorske otoke, kar je bila njena dolgoletna želja. "Pomežikneš in življenje teče ... na na na na ... to je bila moja rojstnodnevna želja – pohod po Azorih z mojim vitezom in gledanje delfinov," je zapisala ob objavi videoutrinkov iz njunega popotovanja po Portugalski. Zvezdnik je tako ženi za 37. rojstni dan podaril darilo v obliki romantičnega potovanja.

Novak in Jelena sta poročena od leta 2014, skupaj pa imata hčerko Taro in sina Stefana. Njuna ljubezen traja še iz srednješolskih klopi, natančneje iz leta 2005, povezal pa ju pogovor o njuni skupni ljubezni, športu. Kot je že pred časom razkril 36-letnik, ga je pri ženi med drugim očaral tudi njen nasmeh, a vseeno zvezdnik pravi, da samo površinski odnos ni dovolj. "Seveda je videz vedno na prvem mestu, a ljubezen zahteva veliko več. Jelena je bila iskrena od prvega trenutka in hvala bogu, da sva se spoznala, preden sem dosegel velik uspeh, ker vem, da je z mano zaradi mene, zaradi Novaka, zaradi otroka, ki ga je spoznala, ko je bil star 17 let. Ona je moja največja podpora, je sposobna, ambiciozna in močna. Kar mi je najbolj všeč pri njej, je njena iskrenost," je povedal v enem izmed intervjujev.