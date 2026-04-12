Novak Đoković znova začel jesti meso

Novak Đoković je po več letih opustil strog način prehranjevanja s pretežno rastlinsko hrano. Čeprav so se govorice, da zvezdnik teniških igrišč znova uživa v mesu, pojavile že pred več kot letom dni, ko so v nekaterih restavracijah, ki jih je obiskal, razkrili, da je naročil piščančje meso, pa je te sedaj potrdil njegov prijatelj Semir Osmanagić , ki je razkril, da 38-letnik že leto in pol uživa tudi meso.

Teniškega igralca so tako v Sarajevu opazili na kebabu, pred ogledom nogometne tekme med Bosno in Hercegovino ter Italijo za svetovno prvenstvo pa se je ustavil v sarajevski Čevabdžinici Željo.

To je velika sprememba v Đokovićevi prehrani, saj se je dolga leta držal strogega načina prehranjevanja. Leta 2011, ko se je odpovedal tako glutenu kot sladkorju, se je njegova kariera začela strmo vzpenjati, uspeh pa je pripisoval tudi dieti. Ta je bila tako stroga, da leto in pol ni pojedel niti koščka čokolade, kocko pa si je privoščil leta 2012, ko je zmagal na Odprtem prvenstvu Avstralije.

Čeprav so bili mnogi prepričani, da je športnik vegan, pa je pred leti po zmagi v Parizu dejal, da večinoma res uživa rastlinsko hrano, a si privošči tudi ribe in jajca, ki so pomemben vir beljakovin.

"V rastlinski prehrani je veliko virov beljakovin, čeprav mnogi ljudje poznajo le meso, ki je v naši kulturi skoraj nepogrešljivo živilo. Avgusta 2015 sem se odločil, da ne bom več jedel mesa. Za to imam svoje razloge, tako etične kot zdravstvene. Nočem se vrniti k mesu ali podleči temu pritisku. Ljudje, ki niso dovolj informirani, si stvari razlagajo po svoje. Slišal sem celo, da mi žena prepoveduje jesti meso, sama pa ga redno uživa," je takrat dejal.