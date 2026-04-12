Tuja scena

Novak Đoković znova začel jesti meso

Sarajevo, 12. 04. 2026 10.30 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Novak Đoković

Družina teniškega igralca Novaka Đokovića je znana tudi po tem, da so se vsi člani leta držali strogega pretežno vegetarijanskega načina prehranjevanja, kar pa naj bi se v zadnjem letu in pol spremenilo. Da je 38-letnik začel jesti meso, je prvi potrdil njegov prijatelj Semir Osmanagić, opazili pa so ga tudi v restavracijah s čevapčiči.

Novak Đoković je po več letih opustil strog način prehranjevanja s pretežno rastlinsko hrano. Čeprav so se govorice, da zvezdnik teniških igrišč znova uživa v mesu, pojavile že pred več kot letom dni, ko so v nekaterih restavracijah, ki jih je obiskal, razkrili, da je naročil piščančje meso, pa je te sedaj potrdil njegov prijatelj Semir Osmanagić, ki je razkril, da 38-letnik že leto in pol uživa tudi meso.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Teniškega igralca so tako v Sarajevu opazili na kebabu, pred ogledom nogometne tekme med Bosno in Hercegovino ter Italijo za svetovno prvenstvo pa se je ustavil v sarajevski Čevabdžinici Željo.

Leta strogega načina prehranjevanja

To je velika sprememba v Đokovićevi prehrani, saj se je dolga leta držal strogega načina prehranjevanja. Leta 2011, ko se je odpovedal tako glutenu kot sladkorju, se je njegova kariera začela strmo vzpenjati, uspeh pa je pripisoval tudi dieti. Ta je bila tako stroga, da leto in pol ni pojedel niti koščka čokolade, kocko pa si je privoščil leta 2012, ko je zmagal na Odprtem prvenstvu Avstralije.

Preberi še Jelena Đoković razkrila, kakšen zajtrk uživata njena otroka, da ne zbolita

Čeprav so bili mnogi prepričani, da je športnik vegan, pa je pred leti po zmagi v Parizu dejal, da večinoma res uživa rastlinsko hrano, a si privošči tudi ribe in jajca, ki so pomemben vir beljakovin.

"V rastlinski prehrani je veliko virov beljakovin, čeprav mnogi ljudje poznajo le meso, ki je v naši kulturi skoraj nepogrešljivo živilo. Avgusta 2015 sem se odločil, da ne bom več jedel mesa. Za to imam svoje razloge, tako etične kot zdravstvene. Nočem se vrniti k mesu ali podleči temu pritisku. Ljudje, ki niso dovolj informirani, si stvari razlagajo po svoje. Slišal sem celo, da mi žena prepoveduje jesti meso, sama pa ga redno uživa," je takrat dejal.

novak đoković prehrana tenisač meso

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BRABUS1
12. 04. 2026 11.35
Je pač ugotovil,da je človek od nastanka vsejed in naj tako ostane.Nisem še slišal,da bi zaradi bilo kakšne bolezni zdravniki prepovedali ali osvetovali uživanja mesa.
+2
2 0
progresivnidaveknastanovanja
12. 04. 2026 11.28
manjka vzrok, ali zato ker želi še eno leto konkurirati prvi deseterici ali zato ker se bo počasi začel umikati?
+1
1 0
Zrcalo
12. 04. 2026 11.26
Prišel k pameti. Imel sem zelo dobro prijateljico, ki ji je zmanjkalo časa!
+4
4 0
progresivnidaveknastanovanja
12. 04. 2026 11.41
jaz jih kar nekaj poznam, ne morem verjet da že desetletja funkcionirajo odlično, lahko rečem da bolje od večine vsejedcev. Bi pa rekel da ni za vsakega.
0 0
