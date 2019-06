Novak Đoković si z ročnimi deli krajša čas

V Parizu so morali zaradi hudega deževja odpovedati nekaj tekem Odprtega prvenstva Francije - Rolanda Garrosa, zato so imeli tenisači veliko nenačrtovanega prostega časa. Kako se je značel srbski teniški as Novak Đoković? Na facebooku je delil simpatično fotografijo, na kateri skupaj z ženo pleteta.