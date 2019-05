Nove družinske fotografije Kate in Williama: mali princ Louis že hodi

V javnost so prišle nove fotografije Kate Middleton in njenega moža princa Williama ter njunih otrok. Kraljeva družina je preživela nekaj čudovitih trenutkov v naravi, svoje prve samostojne korake pa je naredil že najmlajši član družinice, princ Louis.

Kate Middleton, princWilliam in njuni trije otroci, princ George, princesaCharlotte in princ Louisso obiskali najslavnejšo londonsko vrtno razstavo Chelsea Flower Show.Člane slavne kraljeve družine je med obiskom okrasnega vrta ''Back to Nature'', ki ga je Kate Middleton zasnovala skupaj z oblikovalcema Adamom Whitom in Andree Davies, v objektiv ujel fotografMatt Porteous.

Ljubka fotografija Kate in njenega sina Louisa, ki je 23. aprila dopolnil eno leto. FOTO: Profimedia

''Prepričana sem, da narava in to, da si aktiven na prostem veliko vpliva na naše dobro počutje, tako fizično kot mentalno, še posebej na mlade. Gre za naravno, ustvarjalno mesto, kjer se lahko igrajo. Resnično upam, da bo ta gozd, ki smo ga ustvarili, navdihnil družine, otroke in skupnosti, da gredo ven na zrak, uživajo v naravi ter skupaj preživijo kakovostni čas,'' je za BBC povedala Kate Middleton, ki je še dodala, da je nedavno izvedela, da je 90% naših odraslih možganov razvitih pred našim petim letom starosti in kaj otrok doživi v teh zelo zgodnjih letih neposredno vpliva na razvoj možganov.

Kraljeva družina je preživela nekaj čudovitih trenutkov v naravi. FOTO: Profimedia

Otroci britanskega kraljevega para, princa Williama in Kate Middleton, so mamici pomagali pri nabiranju maha, vejic in leskovih paličic. Te so nato uporabili pri ustvarjanju hišice, ki odseva njihov podeželski dom Anmer Hall v Norfolku.

Najmlajši otrok Williama in Kate že hodi. FOTO: Profimedia

Najstarejši George, ki bo 22. julija dopolnil šest let, je tokrat nosil polo majico in kratke hlače, njegova štiri leta stara sestrica, princesa Charlotte pa je nosila obleko s s cvetličnim vzorcem modne oblikovalke Rachel Riley. Otroka sta uživala ob ribniku, se igrala na drevesni hišici in viseči gugalnici. Njun najmlajši bratec, enoletni princ Louis pa je ob tej priložnosti nosil moder pulover in kratke hlače ter pokazal svoje prve samostojne korake. Več utrinkov v priloženi fotografiji.