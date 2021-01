Nove fotografije Bena Afflecka: zapuščen in izčrpan

V začetku letošnjega leta se je končala ena lepših ljubezenskih zgodb karantenskega leta 2020. Ben Affleck in Ana de Armas sta se razšla po desetih mesecih zveze, ki se je sicer vseskozi zdela zelo srečna in predvsem zdrava – igralec je namreč v času zveze s 16 let mlajšo igralko opustil alkohol in ostale opojne substance, s katerimi je imel v preteklosti kar nekaj težav.