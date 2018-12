Nove fotografije Meghan Markle razkrivajo vse bolj zaobljen trebušček

Princ Harry in noseča Meghan Markle

Vojvodinja Sussekška in vojvoda Sussekški bosta čez štiri mesece postala starša. 37-letnaMeghan Marklein 34-letni princ Harry sta bila v večernih urah ujeta v objektiv, in sicer ko sta odhajala iz cerkve St. Luke's, kjer sta se udeležila praznične maše.

Kraljevi par ni želel vzbujati pozornosti, zato je prizorišče zapustil ob zadnjih vratih. A spretnim fotografom ju je vseeno uspelo ujeti. Največ zanimanja je seveda pritegnil Meghanin nosečniški trebušček, ki je že lepe zaobljen in vse večji. Bodoča starša sta se po slovesnosti odpravila domov.

Na dogodku pa nista manjkala niti novopečena starša Pippa Middleton in James Matthews, ki sta se pred dnevi s sinčkomArthurjem Michaelom Williamom sprehajala po londonskih ulicah.