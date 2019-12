Nove fotografije otrok princa Williama in Kate

Kraljica Elizabeta II. vsako leto za svojo celotno družino organizira božično kosilo, preden potem za praznike odide na posestvo Sandringham v Norfolku. Namen božičnega kosila je, da se družina druži tudi z bolj oddaljenimi člani družine.

Fotografi so zakonca princa Williama in Kate Middleton ujeli pred Buckinghamsko palačo. William je na kosilo prišel s prvorojencem, 6-letnim Georgeom, njegova žena Kate pa je prišla s 4-letno princesoCharlotte in eno leto starim Louis. Družinica pa se je s kosila odpravila skupaj. Audi Williama in Kate je bil nabito poln, tako ljudi kot dobrega vzdušja, saj je obraz vojvodinje Cambriške krasil širok nasmešek.