Nove obtožbe Mastersonove žrtve: Kutcher je prav tako bolan kot Danny

Chrissie Carnell Bixler, ena izmed treh žrtev Dannyja Mastersona, ki so ga obtožile posilstva, je na družbenem omrežju objavila več videoposnetkov, na katerih Ashton Kutcher daje neprimerne komentarje o takrat še mladoletnima Mili Kunis in Hilary Duff. Videi, ki jih je delila, so bili posneti leta 2003, prikazali pa so jih v oddaji Punk'd, ki jo je v tistem času vodil Kutcher.

Dejstvo, da sta se Ashton Kutcher in Mila Kunis postavila na stran nekdanjega soigralca iz serije Oh, ta sedemdeseta, Dannyja Mastersona, ki je bil pred kratkim obsojen na najmanj 30 let zaporne kazni zaradi posilstev dveh žensk, se jima že maščuje. Ena izmed treh žensk, ki se je javno izpostavila kot njegova žrtev, je na družbenem omrežju delila stare videoposnetke, na katerih Kutcher daje neprimerne komentarje o takrat mladoletnih Mili Kunis in Hilary Duff.

icon-expand Ashton Kutcher in Danny Masterson sta dobra prijatelja. FOTO: Profimedia

V posnetku iz leta 2003, ki je bil del oddaje Punk'd, je igralec o takrat 15-letni Hilary Duff povedal: "Ona je ena izmed deklet, za katera vsi čakamo, da bodo dopolnila 18 let. Skupaj z dvojčicama Olsen." Bixlerjeva je delila še video iz oddaje The Rosie O'Donnell Show, na katerem se je Kunisova spomnila stave med Kutcherjem in Mastersonom med snemanjem komične serije Oh, ta sedemdeseta: "Danny je stopil do njega in mu rekel, da mu da devet evrov, če me poljubi po francosko." Mila je bila takrat stara 14 let. Na tretjem posnetku, ki ga je delila Bixlerjeva, sedanja Kutcherjeva žena sedi v njegovem naročju, prizor najstnikov pa je bil del napovednika serije. "Dober občutek je! Zelo mi je všeč!" je slišati Kutcherja, ki se smeji in soigralko prime za nadlaht, ta pa se med smehom dere.

Tudi tokrat pa se Chrissie ni izognila obtožujočim posnetkom na račun Mastersona. Delila je video, na katerem se ta spominja časa, ko je dobil vlogo ob mladi Mili Kunis: "14, takrat je bila še bolj vroča, če to smem omeniti." Bixlerjeva je serijo posnetkov objavila po tem, ko je Kutcherja obtožila, da je prav tako izprijen kot Masterson, ki je bil nedavno obsojen na najmanj 30 let zaporne kazni, saj je bil spoznan za krivega posilstev dveh žensk, ki sta se zgodili leta 2003. Zvezdnik in njegova žena sta namreč sodnici višjega sodišča v Los Angelesu Charlaine Olmedo poslala pismi, v katerih sta stopila v bran nekdanjemu soigralcu. Par se je tako znašel pod plazom kritik zaradi kontroverznih izjav o prizanesljivosti do 47-letnega zvezdnika, ki je bil za krivega spoznan meseca maja.

"Kot prijatelj je Danny le pozitivno vplival name. Je neverjetno iskren in osredotočen človek. Da nisem podlegel tipičnemu hollywoodskemu načinu življenja, polnemu drog, pripisujem neposredno Dannyju," je v svojem pismu zapisal Kutcher in dodal, da ne verjame, da je njegov prijatelj grožnja za družbo. Podobno ga je opisala tudi 40-letna Kunisova, ki je zapisala, da je Masterson čudovit prijatelj, zaupnik in nad vsem tem zanjo še izjemna figura starejšega brata. "Njegova skrbna narava in sposobnost svetovanja sta bili ključnega pomena pri moji osebni in poklicni rasti," je še zapisala.

