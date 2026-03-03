Nove obtožbe proti sinu norveške princese

Marius Borg Høiby se v tekočem sojenju v 38 točkah obtožnice že sooča z obtožbami posilstva štirih žensk, fizičnega in psihičnega nasilja nad nekdanjimi partnericami ter kaznivih dejanj v povezavi z drogami. Po poročanju norveških medijev se nove obtožbe nanašajo na nepremišljeno ravnanje in kršitev prepovedi približevanja po incidentu v njegovem lastnem stanovanju.

Njegov odvetnik Petar Sekulic je sporočil, da 29-letnik priznava nova kazniva dejanja in se strinja, da bodo dodatne obtožbe obravnavali na glavnem sojenju. Medtem sin norveške princese med tekočim sojenjem ostaja v priporu. Obtožbe o spolnem napadu zanika. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega, mu grozi do 16 let zapora. Za sojenje, ki naj bi trajalo do sredine marca, v javnosti vlada veliko zanimanje.

Høibyja so prvič aretirali 4. avgusta 2024 zaradi suma, da je noč pred tem napadel svoje dekle. Nekaj dni pozneje je priznal, da je bil pod vplivom alkohola in kokaina ter pojasnil, da je imel duševne težave in da se že dolgo časa bori z odvisnostjo. Preiskava tega incidenta je razkrila vrsto drugih domnevnih kaznivih dejanj, vključno s posilstvi štirih žensk, medtem ko so spale ali so se vinjene onesvestile, nekatere od njih je tudi posnel. Posilstva naj bi se zgodila med letoma 2018 in 2024.

Januarja je policija proti njemu objavila še šest obtožb, vključno s kaznivim dejanjem, povezanim z mamili iz leta 2020, v katerem je priznal prevoz 3,5 kilograma marihuane. V začetku februarja, tik pred začetkom sojenja, so Høibyja ponovno aretirali, tokrat zaradi suma fizičnega napada, groženj z nožem in kršitve prepovedi približevanja, ter ga na zahtevo policije za štiri tedne pridržali "zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja".

Høiby, ki uradno ni član norveške kraljeve družine, se je rodil v razmerju, ki ga je njegova mati Mette-Marit Tjessem Høiby imela pred poroko z norveškim prestolonaslednikom Haakonom.