Nove obtožbe za Cubo Goodinga Jr. zaradi spolnega nadlegovanja

Z oskarjem nagrajen igralec Cuba Gooding Jr. je oktobra dejal, da ni kriv in zanikal vse obtožbe na račun spolnega nadlegovanja in neprimernega dotikanja, za kar so ga obtožile tri domnevne žrtve. Po njihovih besedah se je to zgodilo v letu 2018 in letos v New Yorku. Vsega skupaj je zdaj 15 žensk, ki Goodinga obtožujejo neprimernega obnašanja.

Nove obtožbe segajo v leto 2003 in vse do leta 2016. V dokumentih, ki so bili vloženi na vrhovnem sodišču okrožnemu javnemu tožilcu Cyrusu Vanceju, navajajo incidente, ki so se domnevno zgodili v Los Angelesu, Malibuju, New Yorku, Atlanti, San Franciscu in v baru v Park Cityju v Utahu med filmskim festivalom Sundance.

Ženske, katerih identitete niso javno znane, Goodinga obtožujejo neprimernega dotikanja brez soglasja, prijemanja, otipavanja, poljubljanja, lizanja. Med drugim navajajo, da jim je grozil, da bo sabotiral njihovo profesionalno kariero.

Ena od žensk ga je obtožila, da je brez njene privolitve v neki turški restavraciji v Atlanti leta 2011 z rokami drsel pod njenimi hlačkami ter jo zagrabil za zadnjico. Ko se je z njim soočila, piše v dokumentih, ji je igralec odvrnil: "Vem, da hočeš biti igralka. Lahko te uničim."

Zvezdnik se trenutno sooča zgolj z novimi obtožbami, za svoja dejanja pa še ni bil ovaden. Igralčev odvetnik Mark Jay Heller je dejal, da njegova stranka zanika vse obtožbe kriminalnega ravnanja: "Na žalost se ljudje javljajo in izpostavljajo ter lažno obtožujejo Cubo, kot se to pogosto zgodi, ko je kakšen od zvezdnikov obtožen v javnosti."

"Lažne, neutemeljene obtožbe, ki jih je ponudilo okrožno tožilstvo, so tako starodavne in zastarele ter v njih manjkajo podrobnosti in ovirajo obtoženca, da se brani zoper njih," je še dodal Heller. Tožnik pravi, da obtožbe prikazujejo njegov vzorec vedenja, in sicer namernega dotikanja žensk brez njihovega soglasja.