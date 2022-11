Nove obtožbe za Kevina Spaceyja: med njimi tri točke spolnega napada.

Britanske oblasti so odobrile sedem novih kazenskih obtožb proti igralcu Kevinu Spaceyju, vključno s tremi točkami spolnega napada. Novico je v sporočilu za javnost potrdilo tamkajšnje državno tožilstvo. Rosemary Ainslie, vodja oddelka za spolna kazniva dejanja, je v sporočilu za javnost povedala, da vse tožbe vključujejo istega tožnika in se nanašajo na incidente, ki naj bi se zgodili med letoma 2001 in 2004.