Dodatne obtožbe za T.I.-ja in njegovo ženo: oglasile so se tri nove žrtve

Po tem, ko je pred mesecem dni javnost dosegla novica, da sta raper T.I., katerega rojstno ime je Clifford Harris in njegova žena Tiny Harris obtožena spolnih zlorab, ugrabitve, terorističnih groženj in nezakonitega pridržanja, so par doletele nove obtožbe.

Odvetnik Tyrone A. Blackburn, ki zastopa 11 zlorabljenih žrtev, je sporočil, da bo zahteval pravico za vse, sedaj pa so se pojavile še tri nove ženske, ki zvezdnika in njegovo soprogo obtožujejo spolnih napadov. Ženske, ki zaenkrat ostajajo anonimne, so spregovorile o grozljivih podrobnostih o raperjuT.I.-ju in Tameki 'Tiny' Harris. Par vse navedbe odločno zanika.

icon-expand Pevec T.I. z družino. FOTO: Profimedia

Blackburnov predstavnik za odnose z javnostmi je pojasnil, da je na seznam žrtev dodal še tri ženske, sam pa je ob tem že stopil v stik in je v ''pogovorih s preiskovalci, ki se ukvarjajo s primerom, povezanim s številnimi obtožbami za kazniva dejanja.'' Ena od žrtev, 20-letnica navaja, da jo je par prisilil, da je pogoltnila tableto, do dogodka pa je prišlo leta 2010 v enem od miamijskih klubov. Kasneje sta jo odpeljala v hotel, kjer ji je zvezdnikova varnostna služba odvzela telefon, pevec pa jo je kasneje prisili, da je zaužila neznano substanco z njegovega prsta. Kasneje je prišlo do spolne zlorabe, med katero ni čutila telesa in ni zmogla spregovoriti in se napadu upreti. Odvetnika Blackburna pa sta za pomoč prosili še dve ženski, prva T.I.-ja ter njegovega prijatelja obtožuje omamljanja in posilstva v enem od miamijskih hotelov leta 2010, tretja pa je dejala, da jo je pevec omamil in jo za spolne storitve predal v Nevado, Kalifornijo in Florido.

Odvetnik, ki zastopa obtoženi par, je že marca zanikal vse obtožbe, pred dnevi pa je medijem znova podal svojo izjavo: ''Položaj mojih klientov ostaja enak. Še zmeraj čakamo, da se anonimni tožniki razkrijejo javnosti in obema obtoženima. Njihova nepripravljenost storiti kaj takega pa ogroža in izpodbija vsako od navedb, ki so bile izrečene v škodo mojih dveh zastopancev.''