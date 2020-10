Nove obtožbe za zvezdnika filmov za odrasle

67-letnik je bil junija priprt zaradi spolnih napadov na štiri ženske, po tem pa so se opogumile še številne druge žrtve in svoje zgodbe zaupale oblastem. Avgusta ga je tako doletela obtožba za dvajset različnih spolnih prestopkov.

Zadnje obtožbe proti igralcu, čigar polno ime je Ronald Jeremy Hyatt, so povezane z njegovimi dejanji od leta 1996 naprej, žrtve pa so stare med 15 in 38 leti. Ena od domnevnih žrtev je pristojnim organom povedala, da je bila stara 38 let, ko jo je Jeremy leta 2013 napadel v baru v zahodnem Hollywoodu. Spet druga ženska je pojasnila, da jo je posilil, ko je bila stara 17 let, incident pa se je zgodil v hiši na Woodland Hillsu leta 2008.