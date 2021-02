Nove obtožbe zoper Marilyna Mansona: 'Še vedno imam nočne more'

Marilyn Manson se je znašel sredi viharja, ki ga očitno ni pričakoval. Njegova nekdanja zaročenka Evan Rachel Wood je namreč na svojem Instagramovem profilu delila zapis, v katerem je razkrila, da je bil do nje nasilen in predvsem manipulativen. "Ime človeka, ki me je zlorabljal, je Brian Warner, svetu znan pod imenom Marilyn Manson. Zapeljevati me je pričel, ko sem bila še najstnica, in me grozljivo zlorabljal leta in leta. Opral mi je možgane in me zmanipuliral, da sem se popolnoma podredila. Dovolj mi je življenja v strahu pred maščevanjem, obrekovanjem in izsiljevanjem," je zapisala 33-letnica, ki je bila v zvezi z glasbenikom, ko ji je bilo le 18 let, njemu pa 36. V zvezi sta bila tri leta in se tudi zaročila, nato pa sta se razšla.

'Zaradi njega imam nočne more, posttravmatsko stresno motnjo in obsesivno-kompulzivno motnjo'

Po Evaninem zapisu so se oglasile še druge pevčeve nekdanje partnerice. 33-letnica jim je očitno vlila pogum, da so tudi same delile svoje izkušnje z Mansonom.

"Še vedno imam posttravmatsko stresno motnjo, borim pa se tudi z depresijo. Ostala sem v stiku s kar nekaj ljudmi, ki imajo zaradi njegovega nadzora svoje travme. Med tem ko smo se vsi borili, da bi le preživeli in nadaljevali svoje življenje, sem slišala marsikatero zgodbo, polno izkušenj, podobnih mojim. Postalo je jasno, kakšno škodo povzroča nasilnež. In s tem še vedno nadaljuje in vpliva na življenja ljudi. Ne morem samo obstati in dovoliti, da se to še naprej dogaja drugim. Brian Warner mora odgovarjati za svoja dejanja," je zapisala Ashley Walters, sicer fotografinja, ki je z Mansonom večkrat sodelovala.

Sarah McNeillypa je zapisala: "On, Brian Warner alias Marilyn Manson, me je k sebi zvabil z 'ljubezenskim bombardiranjem'. Predstavil se mi je kot popoln fant. Trdil je, da ga svet napačno razume, da ne vedo, kakšen je. Bil je šarmanten, pameten, smešen, karizmatičen. Še v času, ko me je osvajal, sem izvedela, da je nekatera dekleta mučil, in kmalu sem bila tudi sama čustveno zlorabljena, terorizirana in za večno zaznamovana. Zapiral me je v sobe, ko sem bila 'poredna', včasih me je prisilil, da sem poslušala, kako zabava druge ženske. Omejil mi je druženje s prijatelji in če tega ne bi upoštevala, je grozil, da bo napadel tudi njih. Slišala sem zgodbe, da je veliko njegovih nekdanjih partneric želelo deliti svojo zgodbo, a je niso, ker so našle svoje hišne ljubljenčke mrtve. Nisem se smela približati drugim umetnikom na snemanju, v sklopu katerega smo skupaj delali. Rekel mi je, da imajo aids in da so 'ogabni'. Če bi se jim približala, bi bil zelo jezen, pri tem pa je jasno poudaril, da si tega ne želim. Ure in ure me je verbalno zlorabljal. Kriva sem bila za vse, kar se je dogajalo pod soncem, dal mi je vedeti, da sem ničvredna. V svojem življenju nisem smela imeti nobenega prijatelja moškega spola. Enemu je grozil, da ga bo pretepel, ko je na Facebooku nekaj objavil na mojem zidu. Takrat me je vrgel ob steno in mi grozil, da mi bo obraz izmaličil s kijem, ki ga je takrat držal v rokah. Priča sem bila celo njegovi manipulaciji in namernemu ustvarjanju napetosti, samo zato, da bi lahko teroriziral druge. Videla sem tudi, kako grozi drugim. Strah me je bilo spregovoriti o tem. Zaradi njegovega odnosa imam hude duševne težave, trpim za posttravmatsko stresno motnjo, ki je hudo prizadela moje zasebne in profesionalne odnose. Načel je mojo samozavest, vplival na moje osebne cilje. Mislim, da še vedno uničuje druga življenja. Podpiram vse, ki so spregovorile, in želim videti Briana, da odgovarja za svoje zlo."

Ashley Lindsay Morgan pa je zapisala, da ima prav tako kot vsa ostala dekleta hudo obliko posttravmatske stresne motnje, da se sooča s hudo obliko obsesivno-kompulzivne motnje in da ima še dandanes nočne more zaradi dejanj Marilyna Mansona. "Nenehno se ga trudim izprati s sebe … Spregovorila sem, ker želim, da se to konča," je dodala.

Gabriella, edina, ki se ni razkrila s polnim imenom, pa je povedala: "Kar pet let sem potrebovala, da spregovorim, da sem se znašla v nasilnem razmerju. Diagnosticirali so mi posttravmatsko motnjo in še vedno imam hude nočne more. Veliko spominov sem nezavedno zablokirala, a občutki obstajajo in se izražajo na različne načine. Razlog, da končno delim to travmatično izkušnjo, je želja po ozdravitvi. Ne verjamem, da je pošteno, da nekdo ne odgovarja za svoja grozljiva dejanja. Nisem žrtev. Preživela sem."

Rose McGowan podprla igralsko kolegico: Kakšna je njena izkušnja?

Potem ko je Evan Rachel Wood na svojih družbenih omrežjih odprla perečo tematiko nasilnih odnosov v Hollywoodu, se je oglasila še ena nekdanja partnerica Mansona, in sicer igralka Rose McGowan. Ta je bila z Mansonom med letoma 1999 in 2001 celo zaročena. Razšla sta se zaradi 'nepremostljivih razlik'.