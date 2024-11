Nove okoliščine smrti Liama Payna: devet steklenic viskija in neuspeli pobeg iz sobe

Pretekli teden so se njegovi najbližji in prijatelji na pogrebu dokončno poslovili od Liama Payna, a njegova smrt, predvsem okoliščine, ki so do nje pripeljale, pa še vedno ne dajo miru organom pregona. Preiskava pevčeve smrti očitno še ni zaključena, saj na dan vedno znova in znova prihajajo nove podrobnosti. Zdaj so oblasti celo dognale, da je zvezdnik pred usodnim padcem naročil veliko alkohola, obenem pa naj bi želel pobegniti iz sobe, saj je imel še iz časov v skupini One Direction travme pred zaklenjenimi prostori.

20. novembra so v Veliki Britaniji pokopali Liama Payna, a kljub temu da so se njegovi najbližji in prijatelji od pokojnika tako uradno poslovili, na dan prihajajo vedno nove in nove podrobnosti o njegovi smrti. Okoliščine, ki so privedle do usodnega padca zvezdnika z balkona, organi pregona v Argentini namreč še vedno preiskujejo.

Okoliščine smrti Liama Payna še vedno niso povsem jasne. FOTO: AP icon-expand

Nove podrobnosti, ki so jih pristojni navedli v poročilu o tragični nesreči, tako razkrivajo, da je pevec pred smrtjo očitno poskušal pobegniti iz svoje hotelske sobe v CasaSur Palermo. Ker je bil v precej slabem stanju zaradi prepovedanih substanc, naj bi ga osebje hotela v sobo zaklenilo, 31-letnik pa je zato iskal druge načine za pobeg. Eden od teh je bil tudi pobeg čez balkon, katerega naj bi se pokojni posluževal že septembra, ko ga je telesni stražar zaradi neprimernega vedenja zaklenil v njegov apartma na Floridi. Po poročanju tujih medijev je imel Liam še iz časa s skupino One Direction travme pred zaklenjenimi hotelskimi sobami, zato je tudi tokrat zagrozil, da bo pobegnil čez balkon. A pobeg se žal ni končal po njegovih željah.

Ob njegovem truplu so našli tudi črn klobuk New York Yankees in torbo Louis Vuitton. Nobenega od teh predmetov pa 31-letnik ni imel s seboj v preddverju hotela, kjer so ga nazadnje ujele nadzorne kamere. To oblastem daje slutiti, da jih je vzel s seboj, ko je želel čez balkon pobegniti iz sobe. Eden do hotelskih uslužbencev je na balkonu sobe pod pevcem našel tudi rjavo usnjeno torbo, na kateri je bil listek z napisom Za Liama, v njej pa so bile različne tablete in steklenica viskija Jack Daniel's. Policija domneva, da jo je tja vrgel zvezdnik sam, saj naj bi nameraval skozi balkon sobe pod sabo pobegniti.

Med drugim je v poročilu oblasti navedeno tudi, da je nekdanji član skupine One Direction en dan pred smrtjo v sobo naročil štiri steklenice viskija, na dan smrti zjutraj pa še dodatnih pet. Z njim naj bi alkohol užival tudi njegov dobri prijatelj Roger Nores, katerega je Liam v sporočilih večkrat prosil tudi, da mu priskrbi drogo. Prav Nores, ki je sicer bival v drugem hotelu, je zdaj na listi osumljencev, ki bi lahko bili krivi za pevčevo smrt, saj je hotelsko sobo zapustil, čeprav je vedel, da je njegov prijatelj v zelo slabem stanju in da ima težave s prepovedanimi substancami. Po poročanju TMZ-ja bi ga za to lahko kaznovali.

Krsta Liama Payna, ki so ga k zadnjemu počitku pospremili v njegovi rodni Veliki Britaniji. FOTO: Profimedia icon-expand

Dokumenti, ki so jih pridobili tuji mediji, še razkrivajo, da naj bi zvezdnik popival že od rane šeste ure zjutraj, po zajtrku pa se je vrnil v sobo. Ta naj bi bila, po besedah sobaric, povsem uničena. Okoli poldneva sta se pevcu v sobi pridružili dve prostitutki. V času njunega obiska naj bi hotelskega uslužbenca večkrat prosil za kokain in bil vidno razdražljive volje, saj je razbijal po ekranu televizije. Okoli 15. ure je v sobo prišel Roger, plačal prostitutkam, nato pa uro kasneje Liama prepustil samega sebi. Čeprav mu je nato poslal sporočilo, kako se počuti, odgovora ni prejel, še vedno pa trdi, da naj njegov prijatelj ne bi bil pod vplivom, ko ga je zapustil, s čimer se osebje ne strinja.