Nove podrobnosti nesreče Jeremyja Rennerja: poskušal je rešiti avtomobil iz snega

Na dan, ko se je igralec Jeremy Renner svojim oboževalcem po Instagramu javil iz bolnišnice, so znane nove podrobnosti nesreče. Po poročanju lokalnih oblasti je zvezdnika povozil okoli šest ton težak plug, ki je nepričakovano speljal in povozil igralca, medtem ko je družinskemu članu pomagal pri reševanju avtomobila iz snega.

"Jeremyja Rennerja je povozil njegov plug, medtem ko je družinskemu članu pomagal rešiti avtomobil, ki je obtičal v snegu. Plug, ki je tehtal okoli 6 ton, se je začel nepričakovano premikati naprej," je na tiskovni konferenci povedal šerif okrožja Washoe Darin Balaam. "Po nesreči so k Jeremyju takoj prihiteli sosedje, ki so prinesli brisače in poklicali medicinsko pomoč. Ker sta bili tako glavna kot tudi stranska cesta zasneženi, so poškodovanca odpeljali s helikopterjem," je še dodal šerif.

Darin Balaam o nesreči igralca Jeremyja Rennerja. FOTO: AP

Obenem je na konferenci izrazil tudi hvaležnost 51-letnemu zvezdniku filmov franšize Marvel. "Naj povem, da je Jeremy častni šerifov namestnik. Nastopil je, ko sem leta 2019 prevzel pisarno, bil je že takrat zelo priljubljen med otroki in oboževalci franšize Marvel. Ima velik vpliv na otroke. Z nami se je pojavil v trgovini in zagotavljam vam, da ne bodo nikoli pozabili tega trenutka," je dejal in povedal, da je igralec sila dobrodušen in da ves čas dela v dobro skupnosti.

Jeremyja Rennerja je povozil drseči plug. FOTO: Instagram

Nesreča, v kateri je zvezdnik utrpel poškodbo noge in prsnega koša, se je zgodila prvega januarja. Igralec je želel splužiti dovozno pot na svojem posestvu v Nevadi, ki je bila prekrita z debelo plastjo snežne odeje. Obenem je želel pomagati enemu izmed družinskih članov pri reševanju avtomobila, a ga je drseči plug povozil in tako močno poškodoval, da so ga morali s helikopterjem odpeljati v bolnišnico. Njegovo stanje je po operaciji stabilno, a ostaja na intenzivnem oddelku.