Ena od žrtev Epsteinove sodelavke: Brez nje Jeffrey nikoli ne bi mogel narediti, kar je

Nekdanja ljubica in sodelavka pokojnega bogatega pedofila Jeffreyja Epsteina, Ghislaine Maxwell, ki je obtožena laganja in prikrivanja zločinov, povezanih s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom, zanika vse obtožbe. Obtoženka bo do konca obravnave izvedela, ali bo do sojenja, ki bo šele 12. julija naslednje leto, na prostosti ali ne.

Tožilci so v sodni vlogi v ponedeljek dejali, da je Ghislaine igrala "bistveno vlogo", ko je v letih 1994 do 1997 Epsteina oskrbovala z mladoletnicami za spolno izkoriščanje v New Yorku, Novi Mehiki in na Floridi. Med drugim bo vsaj ena izmed žrtev Epsteina pred sodnikom povedala, da bi morali Maxwellovi zavrniti varščino.

Odvetniki obrambe želijo, da bi bila Epsteinova dolgoletna zaupnica izpuščena s pomočjo varščine. Predlagajo pet milijonov dolarjev (približno 4,4 milijona evrov) ter pogoje, ki bi omejevali njeno gibanje.

Pred sodnika sta stopili dve domnevni žrtvi gospe Maxwellove, ki sta podprli tožilčevo prošnjo za zavrnitev varščine. Ena izmed njih, Annie Farmer, je dejala, da je bila stara 16 let, ko je spoznala gospo Maxwell: "Ona je spolna izprijenka, ki je nagovarjala in zlorabljala tako mene kot mnoge druge otroke in mlade ženske in ni nikoli pokazala obžalovanja za svoje zločine." Izjava druge priče, ki se je predstavila kotJane Doe, jo je imenovala "plenilka in pošast". "Brez Ghislaine Jeffrey nikoli ne bi mogel narediti, kar je. Ona je bila glavna." je še dodala v izjavi, ki jo je prebral tožilec.

Tožilci so povedali, da si žrtve zaslužijo, da Maxwellovo pripeljejo pred sodnika, ter poudarjajo, da če bi jo izpustili iz zapora ob plačilu varščine, se s tem poveča tveganje za njen beg. Dejali so, da je izjemno begosumna zaradi možne večletne zaporne kazni, bogastva, številnih potnih listov in državljanstva ter zaradi tega, "ker nima nobenega razloga da ostane v državi." V sodniškem zapisniku je še navedeno, da nima nobenih otrok, ne živi z nobenim bližnjim družinskim članom in da ne izkazuje nobene zaposlitve, ki bi od nje zahtevala, da bi ostala v ZDA.