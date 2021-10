Nove podrobnosti o zadnjih dneh življenja Brittany Murphy

Igralka Brittany Murphy se je pri 32 letih zgrudila v kopalnici svojega hollywoodskega domovanja, ki si ga je delila z možem, britanskim scenaristom Simonom Monjackom. Njen uradni razlog smrti je bila pljučnica v kombinaciji z zlorabo zdravil in težjo obliko anemije. Točen vzrok smrti še danes buri duhove, saj mnenja patologov niso enotna. Primer je postal še bolj sumljiv, ko je pet mesecev kasneje umrl igralkin mož. Tudi on je namreč umrl zaradi akutne pljučnice in težje oblike anemije, pri čimer v njegovem primeru zdravila niso prispevala k smrti.

Scenaristova smrt je prispevala k veliko teorijam zarote in kritikam na njegov račun, kar so pod drobnogled vzeli ustvarjalci novega dokumentarnega filma What Happened, Brittany Murphy? Režiserka Cynthia Hill je za revijo People dejala, da naj bi bil Simon prevarant s temno preteklostjo: "Bil je moten posameznik, ki je pogosto zavajal ljudi in Brittany je bila ena izmed njegovih zadnjih žrtev. Na to so kazali vzorci obnašanja, ki so z dodatnimi raziskavami postajali vse bolj očitni." Režiserkine navedbe izhajajo iz pričevanja Monjackove matere, brata in nekdanje zaročenke Elizabeth Ragsdale, ki v filmu trdijo, da je lagal o tem, kdo je v resnici.

Njegova nekdanja zaročenka je med drugim razkrila, kako kruto jo je Simon zapustil, ko sta pričakovala prvega otroka. Vztrajal je namreč, da rodi v Združenih državah Amerike, zato ji je v četrtem mesecu nosečnosti kupil letalsko karto, da je priletela v New York, kjer naj bi se sestala. A ko je prišla v svoje stanovanje in ga poklicala, se ji ta ni več javil na telefon.

V dokumentarnem filmu je spregovorila tudi vizažistka Trista Jordan, ki je z Brittany sodelovala pri njenem zadnjem filmu Something Wicked. Dejala je, da je bilo igralkino vedenje zadnjih nekaj mesecev zaskrbljujoče: "Njene oči so bile povešene in zdela se je tako žalostna. Ni bila prava. Imela je velike bolečine. Njene noge so bile kot Bambijine in ni mogla vstati."